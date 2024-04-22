Al Jazeera: Около 200 тел нашли в братских могилах в секторе Газа

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Сотрудники палестинских экстренных служб обнаружили два массовых захоронения неподалёку от медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа. В братских могилах были найдены тела как минимум 180 человек.
Как сообщает телеканал Al Jazeera, эти захоронения сделали израильские военные, чтобы скрыть свои преступления. Уточняется, что на некоторых телах видны следы казни. Среди погибших есть женщины и дети. Работы по поиску погибших в городе продолжаются. Большая часть территории Хан-Юниса превращена в развалины.
Части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинули Хан-Юнис 7 апреля. В течение последних четырёх месяцев там действовала 98-я дивизия. Глава правительственного информационного бюро в секторе Газа Исмаил аль-Тавабт призвал провести международное исследование по факту инцидента.
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Александр Бойцов