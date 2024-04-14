Израиль нанес удары по «Хезболле» в качестве ответа на атаку Ирана

Фото: iStock/AndrisBarbans
Израиль нанес удар по объектам «Хезболлы» в Ливане после атаки Ирана, сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
«Истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям «Хезболлах» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы», – говорится в заявлении.
До этого стало известно, что Иран запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов. По данным Politico, ссылающегося на израильских и американских чиновников, Тегеран также мог запустить ракеты по Израилю.
Читайте также:
Иран заявил о запуске ракет и БПЛА по Израилю
Десятки иранских дронов обнаружили в небе над Ираком
Израиль временно закрывает воздушное пространство страны
Александр Климов