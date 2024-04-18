США проголосуют против принятия Палестины в состав ООН

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Соединённые Штаты Америки не собираются голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге, передаёт РИА Новости.
«США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции», — заявил Патель.На сегодняшний день Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, в то время как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В 2011 году Палестина уже подавала заявку на вступление в организацию, но тогда в ООН решили отложить этот вопрос.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак