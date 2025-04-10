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По словам американского конспиролога Алекса Джонса, действия Украины и ее союзников против РФ могут привести к началу ядерной войны. Об этом он заявил в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия», — сказал Джонс.
Конспиролог отметил, что во время президентства Джо Байдена отчет Пентагона оценил риск начала ядерной войны в 50%. Все из-за поставок Украине ракет Storm Shadow и ATACMS.
В ответ на это Джонс сравнил данную ситуацию с тем, если бы аналоги американских ракет стояли в Канаде и Мексике. В случае ударов российских беспилотников по Вашингтону уровень провокации мог достигнуть пикового уровня.
«Мы говорим о полном уничтожении мира. Нью-Йорк сгорит за две минуты, Даллас за пять. Это не шутки», — сказал Джонс.
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