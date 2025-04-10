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Алекс Джонс: действия Украины и ее союзников приведут к началу ядерной войны

Фото: iStock/RomoloTavani

Фото: iStock/RomoloTavani

По словам американского конспиролога Алекса Джонса, действия Украины и ее союзников против РФ могут привести к началу ядерной войны. Об этом он заявил в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия», — сказал Джонс.

Конспиролог отметил, что во время президентства Джо Байдена отчет Пентагона оценил риск начала ядерной войны в 50%. Все из-за поставок Украине ракет Storm Shadow и ATACMS.

В ответ на это Джонс сравнил данную ситуацию с тем, если бы аналоги американских ракет стояли в Канаде и Мексике. В случае ударов российских беспилотников по Вашингтону уровень провокации мог достигнуть пикового уровня.

«Мы говорим о полном уничтожении мира. Нью-Йорк сгорит за две минуты, Даллас за пять. Это не шутки», — сказал Джонс.

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#война
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SC: Евросоюз может умереть к 2040 году при продолжении текущей политики
10 апреля 2025, 02:43

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз может исчезнуть к 2040 году в случае продолжения курса централизации полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом сообщает Strategic Culture.
«ЕС умрет в 2040 году, если он продолжит централизовать полномочия за счет суверенных государств-членов. Европе необходимо вернуться к межправительственному взаимодействию», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что концентрация на противостоянии с Россией отвлекает ЕС от внутренних проблем, которые могут погубить союз. К тому же сейчас в Европе наблюдается отказ гражданам в праве голоса из-за тотальной пропаганды.

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#европа
#евросоюз
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Карлсон: США проиграли войну против РФ, уничтожив Украину
10 апреля 2025, 01:40

Фото: iStock/Waldemarus

По словам американского журналиста Такера Карлсона, США проиграли войну России, при этом уничтожив Украину. Об этом он заявил в интервью для конспиролога Алекса Джонса.
«Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну», — сказал Карлсон.

Журналист отметил, что война против РФ велась через Пентагон, ЦРУ, госдепартамент и американских военных. Это отразилось и на судьбе Украины, где погибло сотни тысяч человек.

«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину», — заявил Карлсон.

Журналист уточнил, что никто в США не признает факт поражения РФ. К тому же Штаты переоценили свои силы в противостоянии с Россией.

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#рф
#пентагон
#такер карлсон
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Маск оценил мем посольства РФ в Кении про торговые пошлины
10 апреля 2025, 01:30

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский предприниматель Илон Маск посеялся над мемом про торговые пошлины, который выложило посольство РФ в Кении. Миллиардер отреагировал в соцсети X.
Поводом для реакции Маска стала опубликованная фотография, на котором человек, помеченный российским флагом, безмятежно наблюдает за суетой людей, отмеченных флагами ЕС, США и Китая. К изображению была приложена подпись:

«Тарифные войны».

Маск оставил комментарий под постом российского посольства. К нему миллиардер прикрепил эмодзи смеющегося человека.

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Трамп: США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не знает
10 апреля 2025, 00:26

Фото: iStock/Alones Creative

По словам американского президента Дональда Трампа, США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Об этом глава государства сказал журналистам в Белом доме.
«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — сказал Трамп.

О каком именно оружии идет речь, Трамп не уточнил.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что присутствие американских военных в Европе определиться в контексте переговоров с Украиной и Россией. Единственным человеком, кто будет принимать решение по данному вопросу, является Дональд Трамп.

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#сша
#война
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Трамп рассчитывает на встречу с Путиным
Трамп: рассчитываю на встречу с Путиным «в какой-то момент»
09 апреля 2025, 23:59

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «в какой-то момент». Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«В какой-то момент - да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Журналисты поинтересовались у президента и о том, готов ли он встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В ответ на это Трамп ответил, что конечно, ведь китайский лидер является для него другом, которого он уважает.

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