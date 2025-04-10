Маск оценил мем посольства РФ в Кении про торговые пошлины

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Американский предприниматель Илон Маск посеялся над мемом про торговые пошлины, который выложило посольство РФ в Кении. Миллиардер отреагировал в соцсети X.
Поводом для реакции Маска стала опубликованная фотография, на котором человек, помеченный российским флагом, безмятежно наблюдает за суетой людей, отмеченных флагами ЕС, США и Китая. К изображению была приложена подпись:
Маск оставил комментарий под постом российского посольства. К нему миллиардер прикрепил эмодзи смеющегося человека.
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Маск оставил комментарий под постом российского посольства. К нему миллиардер прикрепил эмодзи смеющегося человека.
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