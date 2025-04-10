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Трамп: США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не знает

Фото: iStock/Alones Creative

Фото: iStock/Alones Creative

По словам американского президента Дональда Трампа, США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Об этом глава государства сказал журналистам в Белом доме.
«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — сказал Трамп.

О каком именно оружии идет речь, Трамп не уточнил.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что присутствие американских военных в Европе определиться в контексте переговоров с Украиной и Россией. Единственным человеком, кто будет принимать решение по данному вопросу, является Дональд Трамп.

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Трамп рассчитывает на встречу с Путиным
Трамп: рассчитываю на встречу с Путиным «в какой-то момент»
09 апреля 2025, 23:59

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «в какой-то момент». Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«В какой-то момент - да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Журналисты поинтересовались у президента и о том, готов ли он встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В ответ на это Трамп ответил, что конечно, ведь китайский лидер является для него другом, которого он уважает.

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Трамп оценил сделку по покупке TikTok на фоне торговой войны с Китаем
Трамп: сделка по покупке TikTok откладывается до решения торгового спора с КНР
09 апреля 2025, 23:57

Фото: iStock/WD Stuart

По словам президента США Дональда Трампа, сделка по покупке TikTok откладывается до решения торгового спора с Китаем. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
«Очевидно, что сейчас Китай, я бы сказал, не очень жаждет подписывать его (соглашение по покупке TikTok). У нас есть договоренность с некоторыми очень хорошими людьми, с некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой задачей. Но нам придется подождать, чтобы понять, что будет дальше с Китаем», — сказал Трамп.

Ранее президент США повысил пошлины на товары из Китая до 125%. Как пояснил сам Трамп, столь высокие тарифы обоснованы неуважением со стороны КНР, которое республика продемонстрировала в отношении мировых рынков.

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#трамп
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Хегсет: военное контингент США в Европе определится в контексте переговоров с РФ
09 апреля 2025, 23:47

Фото: iStock/Serhej Calka

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, присутствие американских военных в Европе определится в контексте переговоров с Россией и Украиной. Об этом Хегсет сказал на пресс-конференции.
«Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте», — цитирует заявление Хегсета Пентагон.

Было добавлено, что боеготовность ВС США в Европе должна отвечать американским интересам и обеспечивать распределение бремени внутри континента. Единственным, кто будет принимать решение по данному вопросу, станет президент США Дональд Трамп.

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Стало известно, кто может помешать Трампу вводить пошлины
Политолог Фельдман: конгресс США может заблокировать решения Трампа о пошлинах
09 апреля 2025, 23:32

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Конгресс США теоретически может заблокировать решения президента Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом заявил политолог Павел Фельдман. Однако, по его словам, для этого нужен консенсус демократов и республиканцев.
«Контроль над обеими палатами американского парламента находится в руках республиканцев. Никто из них не рискнет идти против Трампа в первый же год его президентства. Да и проблема может исчезнуть сама собой. Велика вероятность, что американским и европейским властям удастся договориться о взаимовыгодных принципах налогообложения импортируемых товаров», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод отметил, что эффект от американских тарифов отразится практически на всех странах, даже тех, кто слабо вовлечен в торговлю с США. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что проблемы затронут и Россию, например, могут сократиться поставки металлов, угля и нефти.
«Газ это затрагивает в меньшей степени, но, например, газ, который нужен для химической промышленности, тоже попадает под раздачу. А что такое падение спроса и лишняя продукция на рынке? Это снижение цен, что мы и наблюдаем — падают цены на нефть и другие инвестиционные сырьевые товары», — считает Холод.
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Reuters: в США готовится создание фонда для борьбы с теневым флотом РФ
09 апреля 2025, 23:30

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Американские сенаторы выступили с инициативой создать фонд, который будет бороться с «теневым флотом» РФ. Об этом сообщает Reuters.
«Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций», — говорится в сообщении агентства.

Согласно проекту, сенаторы предлагают ввести санкции против тех судов, которые участвуют в транспортировке энергоресурсов из России. К тому же планируется преследование тех, кто замечен в работе с «теневым флотом».

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