Трамп: США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не знает

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По словам американского президента Дональда Трампа, США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Об этом глава государства сказал журналистам в Белом доме.
«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — сказал Трамп.
О каком именно оружии идет речь, Трамп не уточнил.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что присутствие американских военных в Европе определиться в контексте переговоров с Украиной и Россией. Единственным человеком, кто будет принимать решение по данному вопросу, является Дональд Трамп.
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Иван Мусатов