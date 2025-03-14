Александр Лукашенко озвучил планы по размещению в Белоруссии «Орешника»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
До конца 2025 года Белоруссия будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
В интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой он заявил, что лично контролирует производство этих установок и также лично будет заниматься вопросами их размещения.
При этом белорусский лидер отметил, что на текущий момент Белоруссия пока ещё не получила ни одной установки ракетного комплекса «Орешник» от российской стороны.
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«Стоит ли эти современные ракеты ставить вблизи наших врагов? Или мы их поставим где-то под Москвой? Или еще где-то на позиции? Место? Мы должны определить четко это место и договориться», — считает Лукашенко.
При этом белорусский лидер отметил, что на текущий момент Белоруссия пока ещё не получила ни одной установки ракетного комплекса «Орешник» от российской стороны.
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Александр Бойцов