Лукашенко раскрыл, когда получится договориться об окончании конфликта на Украине

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
У России есть важные козыри в ситуации на Украине, и договориться об окончании конфликта удастся тогда, когда Москва их достанет. Такое заявление в беседе с журналистами сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Так, белорусский лидер уверен, что Москве сложно согласиться на предложение США по перемирию на 30 дней, так как ВС РФ сейчас имеют большие успехи на поле боя.
При этом президент Белоруссии заявил, что у США нет плана по украинскому конфликту, а Вашингтон лишь «зондирует почву».
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«У них большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — заявил Лукашенко.О каких именно козырях идет речь, Лукашенко не уточнил.
При этом президент Белоруссии заявил, что у США нет плана по украинскому конфликту, а Вашингтон лишь «зондирует почву».
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Элина Позднякова