«Поступил, как гнида»: Лукашенко жёстко высказался о Зеленском

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал развёрнутое интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой. В ходе беседы он сделал несколько заявлений, рассказав, например, о «непубличном» звонке Владимиру Путину с Украины.
Сообщив об этой беседе Путина, белорусский лидер отметил, что «с той стороны» не очень заметно какое-то «страстное желание» разговаривать и достигать согласия по спорным вопросам «с нами, с Россией и так далее».
Президент Белоруссии прокомментировал также и свои отношения с главой киевского режима Владимиром Зеленским, дав ему, по своему обыкновению, хлёсткую и жёсткую характеристику.
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«Хотя, мне не стоит говорить на эту тему, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал», — подчеркнул Лукашенко и перешёл к другим темам.
Президент Белоруссии прокомментировал также и свои отношения с главой киевского режима Владимиром Зеленским, дав ему, по своему обыкновению, хлёсткую и жёсткую характеристику.
«Володя как сын мне был, но поступил, как гнида», — сказал Лукашенко.
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Александр Бойцов