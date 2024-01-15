Американист объяснил, почему США не могут отказаться от поставок урана из России

Фото: IStock/Yury Karamanenko
Россия в ноябре 2023 года вернула себе статус главного экспортера урана в США. По итогам 11 месяцев 2023 года Вашингтон купил топливо у Москвы на максимальную с 2010 года сумму — 96 млн долларов.
По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Америка в больших объёмах закупает ядерное сырьё у России, чтобы ограничить поставки урана в другие страны. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Васильев подчеркнул, что важным для США считается вопрос разработки и исследования урана. Американцы также понимают, что топливо может попасть в руки террористов, которые смогут использовать уран в собственных целях, добавил эксперт.
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«Самый главный аспект, которым руководствуются США – это вопрос национальной безопасности. И если не будет поступать в Европу, то он пойдёт в Иран, КНДР, Китай, Индию и Пакистан. И США исходят из того, что эти потоки урана должны быть перекрыты не потому, что Россия поставляет качественный уран, а чтобы не допустить другие страны к ядерному сырью», — сказал он.
«В Америке время от времени такого рода ужастики распространяются. Говорится, что сегодня это сырьё может попасть в руки террористов или террористических группировок, которые на коленках могут тоже наладить переработку, продажу и получить ядерное устройство, которое можно будет использовать для совершения терактов <…> Но во многих случаях у американцев нет продуманной стратегии. В Вашингтоне правая рука не всегда знает, что делать с левой рукой, процесс принятия решений носит весьма хаотичный характер», — заключил американист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова