Американские ученые выяснили, сколько времени понадобится Ирану для создания ядерной бомбы

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Иран обладает количеством оружейного урана, которого достаточно, чтобы произвести свое первое ядерное оружие за неделю. Такие данные приводятся в новом докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS
Ученые отметили, что в настоящее время отношения Ирана с Западом находятся на низком уровне, а потенциал республики в области ядерного оружия сейчас более опасен, чем когда-либо.
Таким образом, американские эксперты считают, за месяц Иран имеет достаточно оружейного урана, чтобы произвести шесть ядерных зарядов за месяц. При этом республика имеет возможность производить большие объемы обогащенного урана. В этом случае число производства ядерных бомб может достигнуть 12 штук в месяц.
Также в докладе уточняется, что у Иран обладает баллистическими ракетами для доставки ядерного оружия.
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«Иран имеет возможность вырваться и произвести достаточное количество обогащенного оружейного урана для создания ядерного оружия за неделю, используя лишь часть своего обогащенного до 60% урана», - говорится в докладе.
Также в докладе уточняется, что у Иран обладает баллистическими ракетами для доставки ядерного оружия.
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Элина Позднякова