Иран нанес ракетный удар по военной базе и консульству США в иракском Эрбиле

Многократные взрывы раздались на военной базе США и у американского консульства в иракском городе Эрбиле, сообщает телеканал Al Jazeera. Ответственность за ракетный удар взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), причем организация подчеркивает, что уничтожила штаб-квартиры израильских ЦАХАЛ и «Моссад».
Стражи исламской революции заявляют, что они «уничтожили штаб-квартиру антииранских шпионских и террористических групп».
По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».
Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.
По сообщению местных СМИ, также повреждён аванпост «Моссада» недалеко от посольства США в иракском Курдистане. Предварительно, американское ПВО не справляется и многие ракеты долетают до целей.
Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи отдал приказ ограничить ответные действия на теракт в городе Кермане операциями, направленными против Израиля, и атаками «прокси-группировок» на американские базы США, сообщает New York Times. Напомним, что неизвестные разместили взрывные устройства вблизи кладбища, на котором похоронен генерал Касем Сулеймани. 3 января, в годовщину со дня убийства военного, граждане шли почтить его память. В результате взрыва погибли 103 человека, 188 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что присутствию войск международной коалиции в стране следует положить конец. В настоящее время все оправдания для присутствия в Ираке вооружённых сил международной коалиции, возглавляемой США, закончились, отметил глава правительства.
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По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».
По сообщению местных СМИ, также повреждён аванпост «Моссада» недалеко от посольства США в иракском Курдистане. Предварительно, американское ПВО не справляется и многие ракеты долетают до целей.
Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи отдал приказ ограничить ответные действия на теракт в городе Кермане операциями, направленными против Израиля, и атаками «прокси-группировок» на американские базы США, сообщает New York Times. Напомним, что неизвестные разместили взрывные устройства вблизи кладбища, на котором похоронен генерал Касем Сулеймани. 3 января, в годовщину со дня убийства военного, граждане шли почтить его память. В результате взрыва погибли 103 человека, 188 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что присутствию войск международной коалиции в стране следует положить конец. В настоящее время все оправдания для присутствия в Ираке вооружённых сил международной коалиции, возглавляемой США, закончились, отметил глава правительства.
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Артем Путинцев