Американский эсминец подвергся атаке беспилотниками из Йемена в Красном море

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский эсминец USS Carney атаковали беспилотниками и ракетами из Йемена. Об этом сообщает катарское издание Al Jazeera, ссылаясь на источник из Пентагона.
Отмечается, что дроны и ракеты были выпущены йеменскими хуситами по эсминцу и коммерческим судам Военно-морских сил США, находящимся в Красном море.
Экипажу эсминца удалось отразить атаку. В результате обстрела пострадавших не выявлено.
В этот же день стало известно, что хуситы обстреляли британское торговое судно в Красном море.
Отметим, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении американских кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, в конце ноября были отмечены несколько попыток нанесения ударов по суднам.
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Экипажу эсминца удалось отразить атаку. В результате обстрела пострадавших не выявлено.
Отметим, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении американских кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, в конце ноября были отмечены несколько попыток нанесения ударов по суднам.
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Анастасия Чинкова