ВМС Британии сообщает о взрыве в Красном море близ Израиля

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ВМС Британии сообщает о вероятном взрыве, который произошёл в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
Центру координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) стало известно о том, что беспилотники проявляют активность. Также стало известно о вероятном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, которое отделяет Аравийский полуостров от африканского побережья.
В UKMTO предупредили экипажи судов, которые находятся поблизости, о необходимости соблюдать осторожность.
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В UKMTO предупредили экипажи судов, которые находятся поблизости, о необходимости соблюдать осторожность.
«В UKMTO поступили сообщения об активности беспилотников, в том числе о взрыве. Предположительно, он произошёл в районе Баб-эль-Мандебского пролива на йеменской стороне», — сказано в сообщении организации.Других подробностей пока не приводится.
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Мария Фирсова