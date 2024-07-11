Американский сенатор призвал Байдена к выходу из президентской гонки

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Сенатор-демократ Питер Уэлч из американского штата Вермонт призвал кандидата в президенты США Джо Байдена выйти из президентской гонки сообщает газета The Washington Post.
Уэлч назвал выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом «катастрофическим». По его словам, ставки еще никогда не были настолько высокими.
Уэлч заявил, что уважает нынешнее руководство США. По его словам, Байден – «личность необычайной порядочности». Он также назвал нынешнего лидера одним из лучших президентов современности.
10 июля Трамп пригласил Байдена на новые дебаты. По словам экс-президента, это шанс для Байдена реабилитироваться после провала на предыдущих дебатах.
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«Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того вечера», – подчеркнул он.
Уэлч заявил, что уважает нынешнее руководство США. По его словам, Байден – «личность необычайной порядочности». Он также назвал нынешнего лидера одним из лучших президентов современности.
10 июля Трамп пригласил Байдена на новые дебаты. По словам экс-президента, это шанс для Байдена реабилитироваться после провала на предыдущих дебатах.
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Александр Климов