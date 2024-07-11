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Американский сенатор призвал Байдена к выходу из президентской гонки

Сенатор-демократ Уэлч призвал Байдена отказаться от выборов
11 июля 2024, 04:07
kremlin

kremlin

Сенатор-демократ Питер Уэлч из американского штата Вермонт призвал кандидата в президенты США Джо Байдена выйти из президентской гонки сообщает газета The Washington Post.
Уэлч назвал выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом «катастрофическим». По его словам, ставки еще никогда не были настолько высокими.

«Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того вечера», – подчеркнул он.



Уэлч заявил, что уважает нынешнее руководство США. По его словам, Байден – «личность необычайной порядочности». Он также назвал нынешнего лидера одним из лучших президентов современности.

10 июля Трамп пригласил Байдена на новые дебаты. По словам экс-президента, это шанс для Байдена реабилитироваться после провала на предыдущих дебатах.

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В НАТО призвали Китай к отказу от сотрудничества с Россией
Столтенберг: страны НАТО призвали Китай отказаться от сотрудничества с Россией
11 июля 2024, 03:54

Фото: сайт НАТО

Члены Североатлантического альянса (НАТО) призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией. Заявление по этому поводу сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует РИА Новости.
«Сегодняшнее послание – самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины», – заявил генеральный секретарь военного блока.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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Сийярто: Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен
11 июля 2024, 03:17

Фото: iStock/Silent_GOS

Стратегия Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО) не принесла результатов в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяр, передает ТАСС на основе репортажа CNN.
По его словам, Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен.

«Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться», – отметил он.

Политик добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не добьются успеха на поле боя.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан осудил усиление роли Североатлантического альянса в конфликте на Украине как «опасное и безответственное». По его мнению, НАТО «очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией».

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#украина
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В США заявили о новом этапе отношений России и Индии
CNN: ядерные проекты позволили России и Индии перейти на новый этап отношений
11 июля 2024, 02:58

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Совместные атомные проекты, в том числе строительство атомных электростанций (АЭС), привели к новому этапу в российско-индийских отношениях, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что сотрудничество между двумя странами «позеленело» и вышло на новый уровень. Более того, партнерство России и Индии не ограничивается строительством атомных электростанций. Техническое обслуживание и поставки топлива также осуществляются Россией.

Ранее ОПЕК заявила, что Россия сохранит свои позиции крупнейшего экспортера сырья в Китай и Индию. В мае доля российских поставок в структуре импорта Китая составляла 19 процентов, Индии – 41 процент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Москве между президентом Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не было никаких разногласий.

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В НАТО раскрыли новую базу в Польшу
11 июля 2024, 02:21

Фото: iStock/Zeferli

Североатлантический альянс (НАТО) будет использовать базу Aegis Ashore в Польше для усиления своей противовоздушной (ПВО( и противоракетной (ПРО) обороны, говорится в заявлении военного блока.
«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», – сообщается в декларации саммит.

Отмечается, что НАТО намерены «сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз» с помощью систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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В Румынии заявили о передаче Украине половины обещанной помощи
11 июля 2024, 02:01

Фото: iStock/starpik

Страны НАТО предоставили Украине около половины обещанной помощ, заявил. президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Что касается помощи, которую мы все даем Украине, думаю, пора быть реалистами. Мы поставили около половины того, что обещали, и этого мало. Если мы хотим, чтобы победила Украина, мы должны помогать больше», – подчеркнул политик.

Йоханнис добавил, что средства, обещанные Европейским союзом, были предоставлены, а «деньги, обещанные Соединенными Штатами, были почти полностью предоставлены, хотя и с опозданием из-за политических разногласий».

Президент Румынии также заявил, что пока нельзя говорить о сроках вступления Украины в НАТО. Клаус Йоханнис сообщил, что соглашение о безопасности между Румынией и Украиной будет подписано в четверг, 11 июля.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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Стали известны срок и место проведения следующего саммита НАТО
11 июля 2024, 01:45

Фото: istockphoto/Matt Anderson

Следующую встречу лидеры стран НАТО проведут в Гааге в июне 2025 года. Об этом говорится в совместной декларации стран-членов альянса.
«Мы с нетерпением ждем новой встречи на нашем следующем саммите в Гааге, Нидерланды, в июне 2025 года, после чего состоится встреча в Турции», – отмечается в документе.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#украина
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#йенс столтенберг
#россия
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Китай отреагировал на упоминание себя в документе НАТО
Посольство: КНР выступает против упоминания себя в декларации НАТО как «угрозы»
11 июля 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Tanaonte

Китай возражает против упоминания страны в качестве «угрозы» в документах Североатлантического альянса (НАТО) и требует прекратить обвинения в адрес Поднебесной, передает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства КНР в Вашингтоне.
«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», – отметили в дипломатической миссии.

Посольство рекомендовало НАТО предпринять конструктивные шаги по восстановлению мира, а не осуждать те или иные страны.

Ранее члены альянса обвинили Китай в том, что он представляет собой системный вызов евроатлантической безопасности.

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#китай
#сша
#нато
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НАТО намерено усилить присутствие в Африке и Ближнем Востоке под предлогом мира
11 июля 2024, 01:11

Фото: iStock/Motortion

НАТО намерено усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира» в данном регионе. Об этом говорится в совместной декларации членов Североатлантического альянса, подписанной по итогам саммита в Вашингтоне.
«Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе», – заявляется в декларации.
Также указывается, что НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и продолжит работать с властями Ирака.

Ранее из совместной декларации стало известно, что также собирается продолжать расширяться в Черном море и в направлении восточных Балкан.

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НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины
11 июля 2024, 01:04

Фото: сайт НАТО

На этой неделе НАТО объявит о новых мерах военной и экономической поддержки в рамках вступления Украины в альянс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в альянс», – подчеркнул он.

В частности, речь пойдет об укреплении противовоздушной обороны Украины, военного потенциала, бронежилетах и униформе.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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