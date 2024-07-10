Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена к выходу из предвыборной гонки

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов. Об этом он сообщил журналистам на площадке дискуссионного клуба «Валдай», в ответ на заявление о том, что Россия и Китай рассчитывают на переговоры по конфликту до конца 2024 года.