Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена к выходу из предвыборной гонки

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Вице-губернатор штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в избирательной кампании и «освободить место» для нового лидера. Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, для американской демократии нет большей угрозы, чем бывший президент Дональд Трамп. По словам Дельгадо , Трамп должен быть побежден.
Ранее голливудский актер Джордж Клуни призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в защиту демократии.
10 июля Трамп пригласил Байдена на новые дебаты. По словам экс-президента, это шанс для Байдена искупить реабилитироваться после провала на предыдущих дебатах.
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«Вот почему я присоединяюсь к миллионам американцев, включая обычных жителей Нью-Йорка из всех слоев общества, которые выражают законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа», – заявил он.
Ранее голливудский актер Джордж Клуни призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в защиту демократии.
10 июля Трамп пригласил Байдена на новые дебаты. По словам экс-президента, это шанс для Байдена искупить реабилитироваться после провала на предыдущих дебатах.
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Александр Климов