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Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена к выходу из предвыборной гонки

10 июля 2024, 23:38
kremlin

kremlin

Вице-губернатор штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в избирательной кампании и «освободить место» для нового лидера. Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, для американской демократии нет большей угрозы, чем бывший президент Дональд Трамп. По словам Дельгадо , Трамп должен быть побежден.

«Вот почему я присоединяюсь к миллионам американцев, включая обычных жителей Нью-Йорка из всех слоев общества, которые выражают законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа», – заявил он.



Ранее голливудский актер Джордж Клуни призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в защиту демократии.

10 июля Трамп пригласил Байдена на новые дебаты. По словам экс-президента, это шанс для Байдена искупить реабилитироваться после провала на предыдущих дебатах.

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#сша
#нью-йорк
AP: выступление Байдена на дебатах с Трампом вызвало хаос в Белом доме
10 июля 2024, 23:16

Фото: istockphoto/Vacclav

Катастрофическое выступление президента США Джо Байдена вызвало хаос в Белом доме, который до этого отличался дисциплиной и лояльностью. Об этом сообщает Associated Press.
В статье отмечается, что провальное выступление Байдена спровоцировало необычайно публичное обвинение, утечки частных телефонных разговоров и вопросам о присутствии сына президента Хантера Байдена в Белом доме.

По данным издания, теперь сотрудники администрации анонимно делятся своими опасениями о способности действующего лидера США успешно выполнять свою работу.

«Не говоря уже о драме, разыгравшейся на Капитолийском холме, где несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверями размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться», — заключили авторы статьи.
Накануне Джо Байден вновь оговорился и назвал Украину Ураном в ходе выступления на саммите НАТО. Президент говорил о том, что Владимир Путин якобы поставил перед собой цель подчинить себе Украину, положить конец ее демократии и уничтожить культуру «Урана». Он сразу же поправился и уточнил, что речь идет об Украине.

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#белый дом
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Рогов предрек судьбу Зеленскому
Владимир Рогов: Зелинского ожидает участь гетмана Мазепы
10 июля 2024, 23:16

Странам Североатлантического альянса (НАТО) следует помнить уроки Северной войны, а президенту Украины Владимиру Зеленскому – готовиться к судьбе гетмана Ивана Мазепы, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
По его словам, нынешние события можно сравнить с ходом Северной войны. Рогов подчеркнул, что НАТО, жалеющее нанести России стратегическое поражение, напоминает Швецию. Москва же «ведет борьбу за возвращение своих исконных земель».

«НАТО стоит вынести уроки из Северной войны, в противном случае их ждет та же участь, а Зеленскому уже пора свыкаться с ролью предателя Мазепы», – подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке создать гуманитарную катастрофу в Энергодаре. По его словам, украинские военные планируют лишить город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) электричества и воды.

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Сийярто назвал возможные сроки проведения новой конференции по Украине
Сийярто: новая конференция по Украине состоится до конца 2024 года
10 июля 2024, 23:08

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Новая конференция по украинскому вопросу может пройти в Саудовской Аравии до конца 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.
По его словам, встреча будет успешной только в том случае, если в ней примет участие Россия.

«Мы (Венгрия и Турция) заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию», – отметил Сийярто.

По словам дипломата, встреча в Швейцарии не была успешной, потому что на ней не присутствовала Россия.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не видит в России угрозы для НАТО или ЕС. По его словам, российские лидеры рациональны и не будут вступать в прямую конфронтацию с Западом.

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Орбан: растущее участие НАТО в конфликте на Украине становится все более опасным
10 июля 2024, 22:52

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что растущее участие НАТО в конфликте на Украине становится все более опасным, а сам Североатлантический альянс отходит от своих первоначальных целей и становится все более военным блоком. Об этом он сообщил в видеообращении в своих соцсетях перед началом юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
«НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией», – пояснил Орбан.
По словам венгерского премьера, о растущей военизации блока говорит то, что альянс берет на себя все более активную роль в украинском конфликте. Орбан отмечает, что это крайне опасно и даже безответственно, ведь никто не может сказать, чем это кончится и куда приведет.

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МИД РФ: переговоры России и Украины начнутся, когда Киев будет к этому готов
10 июля 2024, 22:27

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов. Об этом он сообщил журналистам на площадке дискуссионного клуба «Валдай», в ответ на заявление о том, что Россия и Китай рассчитывают на переговоры по конфликту до конца 2024 года.
«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна – переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», – пояснил Руденко.
По его словам, все то, что сейчас предлагает Киев, не может являться основой для серьезных переговоров о мире.

До этого газета Pais заявляла, что венгерский премьер Виктор Орбан в двух конфиденциальных докладах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля и лидеров стран-членов, рассказал об итогах переговоров в Москве, Киеве и Пекине. По данным издания, политик сообщил, что РФ и Китай ожидают начала мирных переговоров России и Украины до конца 2024 года.

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Минфин США разрешил американцам плату налогов, сборов и пошлин в РФ до 9 октября
10 июля 2024, 21:31

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило обновленную генеральную лицензию, разрешив тем самым американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России еще три месяца – до 9 октября 2024 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте ведомства.
Предыдущая версия позволяла гражданам США вести все эти операции до 11 июля. Теперь, согласно новым пунктам, американцы смогут «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» и совершать другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка до 9 октября.

В документе указывается, что плата налогов, пошлин и сборов должна совершаться «в обычном порядке и быть необходимыми для повседневной деятельности» граждан и организаций США в России. Вместе с этим отмечается запрет на «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

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#операции
#лицензии
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Коньков: НАТО попросило Зеленского не возмущаться, чтобы не портить праздник
10 июля 2024, 20:52

Участники альянса попросили Владимира Зеленского не возмущаться отсутствием перспектив по вступлению Украины в НАТО, чтобы не портить праздничную атмосферу юбилейного саммита. Об этом завявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».
«У них все-таки юбилейный саммит — 75 лет с создания НАТО. Они больше хотят позитива, ярких высказываний, праздничных речей, оптимистичных тезисов. Поэтому в такого рода праздничную атмосферу, которую им хотелось бы создать, совершенно не вписываются возмущения и разного рода скандалы, которые могут исходить от нынешнего украинского режима», — пояснил доцент.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Зеленского на саммите НАТО попросят не высказывать публично свое недовольство, как это было ранее. Издание сообщает, что администрация президента США уже говорила украинскому лидеру поумерить свои ожидания насчет вступления в альянс, чтобы на саммите для него это не стало неожиданностью.

Согласно информации источника газеты, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

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#сша
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#саммит
#нато
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Матвиенко: в очереди на вождение в БРИКС находятся 24 страны
10 июля 2024, 20:45

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

В очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны. Об этом телеканалу «Россия-1» заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС», — сказала Матвиенко.

Также сенатор не исключает, что в перспективе к объединению могут примкнуть страны СНГ.

Матвиенко призвала к выработке критериев для новых членов БРИКС. Она отметила, что объединение не является клубом по интересам. В нем, по словам сенатора, собираются единомышленники, чьи взгляды на развитие отношений между государствами и на другие аспекты, включая международные законы, совпадают.

Россия является председателем БРИКС на ближайший год с 1 января.

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#россия
#брикс
#валентина матвиенко
#совет федерации
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США в 2026 разместят в ФРГ дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковые
10 июля 2024, 20:31

Фото: iStock/allanswart

США в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщают РИА Новости. В ФРГ появятся ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковые ракеты, которые пока разрабатываются, заявили в ведомстве.
«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», — говорится в сообщении.
Указывается, что новое оружие будет с куда большей дальностью действия, чем то, что есть в Европе сейчас, а с Германией уже достигнута необходимая договоренность.

Ранее CNN сообщал, что на военных базах США в Европе усилили меры безопасности в связи с якобы готовящимся саботажем со стороны связанных с Россией лиц. Телеканал заявил, что американская разведка получила некие данные о том, что группа лиц, якобы нанятая Россией, планировала организовать несколько атак по саботажу американских военных объектов.

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