Ана Брнабич перестанет быть премьером Сербии, но станет спикером парламента

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич покинет пост главы правительства и займет должность спикера парламента. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил сербский президент Александр Вучич. По его словам, правящая Сербская прогрессивная партия выберет нового премьер-министра уже на следующей неделе.
«Она действительно заслуживала занимать одну из важнейших должностей страны», — cказал Вучич журналистамАна Брнабич занимала пост сербского премьера с 2017 года, став первой женщиной, возглавившей правительство этой страны. Всего же Брнабич работала в кабинете министров Сербии более 16 лет, начиная с 2007 года.
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