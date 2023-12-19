Оппозиционеры Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов

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Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, отказались покинуть здание муниципальной избирательной комиссии и объявили голодовку. Об этом пишет РИА Новости.
Избирательная комиссия вынужденно продолжает свою работу, так как выйти из здания без объявления повторных выборов не дают около 2 тысяч протестующих. Центр города оцеплен полицией. На место прибыли сотрудники спецназа.
Днём ранее в стране состоялись внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, в том числе, в Белграде и автономной области Воеводина. Данные Республиканской избирательной комиссии гласят, что в настоящее время коалиция президента Сербии Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%.
По словам Вучича, не имеет значения, 128 или 130 мандатов из 250 возможных получит правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) , поскольку она в любом случае будет иметь большинство в парламенте.
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Артем Путинцев