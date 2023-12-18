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Правящая коалиция Сербии получит большинство в парламенте, заявил президент Вучич

Вучич: правящая коалиция, лидирующая на выборах, получит абсолютное большинство
18 декабря 2023, 11:14
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что его коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) будет иметь абсолютное большинство в парламенте. Об этом глава государства заявил в избирательном штабе.
Днём ранее в стране состоялись внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, в том числе, в Белграде и автономной области Воеводина.

По словам Вучича, не имеет значения, 128 или 130 мандатов из 250 возможных получит правящая партия, поскольку она в любом случае будет иметь большинство в парламенте.


Данные Республиканской избирательной комиссии гласят, что в настоящее время коалиция Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%. Таким образом, видно значительное преуспевание коалиции президента.

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