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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что, хоть Евросоюз и не готов к полномасштабному противостоянию с Россией, но отправить отдельные воинские контингенты на Украину от себя вполне может.
«Не думаю, что они способны на полномасштабную самоубийственную войну с нами, но помочь какими-то инструкторами, отдельными контингентами вполне могут. На прямой конфликт на все сто вряд ли они согласятся, это будет чересчур болезненно воспринято их населением. Поэтому при критической обстановке для Украины они рискнут направить свои воинские контингенты, если не на участие в боевых столкновениях, то, может быть, на охрану или где-то в тылу», — прояснил в беседе с RT Фёдоров.
Ранее политолог Иван Мезюхо в комментарии заявления экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что люди на Украине нервничают из-за удара «Орешника», отметил, что для успокоения народа Киеву необходимо выполнять требования России.
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