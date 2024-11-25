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Политолог Мезюхо рекомендовал Украине выполнять требования России

Фото: iStock/BigNazik

Фото: iStock/BigNazik

Политолог Иван Мезюхо в комментарии заявления экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что люди на Украине нервничают из-за удара «Орешника», отметил, что для успокоения народа Киеву необходимо выполнять требования России.


«Во-первых, он подтвердил, что «Орешник» существует, тогда как господин Подоляк говорит, что его нет. Киевскому режиму вообще надо разобраться с тем, что для них является истинным, а что ложным. Во-вторых, чтобы жители Украины не переживали, Киеву надо идти по пути выполнения требований России, которые были озвучены ещё 24 февраля 2022 года», — прояснил в беседе с RT Мезюхо.

Ранее сообщалось, население Польши начало задумываться о катастрофических последствиях в случае конфликта с Москвой после российского удара «Орешником» и разрешения США использовать ВСУ дальнобойное оружие.

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#оружие
#население
#законы
#украина
#россия
#политика
Россиянам будут отказывать в двойном гражданстве с Чехией
25 ноября 2024, 16:00

Фото: iStock/Konoplytska

Россияне, желающие получить гражданство Чехии, должны будут сначала отказаться от российского паспорта. С такой инициативой выступила группа депутатов чешского парламента, её уже одобрил комитет по безопасности, пишет издание Novinky.
Отмечается, что эту поправку в соответствующий закон уже одобрил комитет парламента Чехии по безопасности. 3 декабря состоится рассмотрение инициативы на заседании всего состава нижней палаты парламента.

Если законопроект будет принят в окончательном чтении, россияне не смогут как прежде получать гражданство Чехии, сохраняя при этом российские паспорта.

Один из авторов документа Мартин Экснер заявил, что такая мера связана с конфликтом на Украине и обострением международной ситуации.

А вице-спикер нижней палаты парламента Чехии Ян Бортошек добавил, что возможность получения двойного гражданства создаёт угрозы для нацбезопасности страны, поскольку может способствовать скрытому влиянию и интересам другого государства.

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#чехия
#россия
#гражданство
#паспорт
#россияне
#законопроект
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Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном
25 ноября 2024, 15:45

Биньямин Нетаньяху (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении боевых действий с ливанским шиитским движением «Хезболла». Однако израильские власти намерены представить ряд оговорок и передать им ливанскому правительству, сообщает телеканал CNN.
В воскресенье вечером Нетаньяху провёл консультацию по безопасности с израильскими официальными лицами, в ходе которой предварительно одобрил появляющуюся сделку о завершении конфликта с «Хезболлой».

Однако телеканал уточняет, что всё ещё продолжается обсуждение ряда деталей, что может отсрочить сделку до разрешения данных вопросов. При этом, по заявлениям неназванных источников, переговоры, вероятно, позитивно идут к соглашению.

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#израиль
#ливан
#биньямин нетаньяху
#политика
#переговоры
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Путин: внедрение вакцины от рака российского происхождения станет прорывом
25 ноября 2024, 15:28

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероникой Скворцовой объявил, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом.
Скворцова рассказала российскому лидеру о ходе работы над препаратом. Она передала, через год онковакцина ФМБА может быть готова к применению.

В августе Вероника Скворцова передавала, что вакцины разрабатываются для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — они являются одними из самых агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства обращала внимание, что препарат для лечения колоректального рака на данный момент уже прошел полный цикл доклинических исследований — его уже можно применять.

Ранее сообщалось, что в середине следующего 2025 года начнутся первые клинические исследования российской вакцины от рака.

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#вакцины
#вероника скворцова
#фмба
#рак
#владимир путин
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Бывший чиновник Минобороны Куракин приговорён к 17 годам колонии
25 ноября 2024, 15:11

Фото: istockphoto/Zolnierek

Никулинский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении бывшего главы департамента имущества министерства обороны РФ Дмитрия Куракина. Он обвинялся в хищениях леса их воинских частей.
Суд приговорил экс-чиновника оборонного ведомства к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 396 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Readovka. Кроме того, в рамках данного уголовного дела Куракин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве. Свою вину он признал частично.

Арестован чиновник Минобороны был ещё в ноябре 2023 года. Его определили под домашний арест. Как установили следователи, Куракин, работая в оборонном ведомстве, вместе с другими должностными лицами занимался незаконной вырубкой леса. По фальшивым документам он организовал вырубку здорового леса под видом санитарной и поставку древесины в Китай. Экс-чиновник извлекал из этой операции двойную выгоду: освободившиеся после вырубки деревьев участки он продавал знакомым бизнесменам.

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#суд
#арест
#следователи
#китай
#операции
#минобороны
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Песков: В окружении Трампа мы слышим слова «мир» и «мирный план»
25 ноября 2024, 14:42

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Сторонники избранного президента США Дональда Трампа и кандидаты на должности в его будущей администрации заявляют о стремлении к мирному урегулированию на Украине. В Кремле слышат эти заявления.
Об этом сказал на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление будущего советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолца о начале соответствующей работы с января 2025 года после инаугурации Трампа.

Представитель Кремля отметил, что из уст тех, кто номинирован на различные посты в будущей администрации приходится слышать слова о мире и урегулировании конфликта за столом переговоров, в отличие от членов действующей администрации, которые не только не произносят ничего похожего, но и продолжают действия, провоцирующие дальнейшую эскалацию.

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#дмитрий песков
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#трамп
#сша
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Правнучку Хрущёва требуют наказать за призывы к развалу России
«Зов народа» требует наказать правнучку Хрущёва за призывы к развалу России
25 ноября 2024, 14:05

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Активисты из движения «Зов народа» требуют наказать правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Нину Хрущёву за призывы к развалу России, а также просят проверить её на шпионаж и ограничить её выступления с лекциями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что общественники были возмущены планируемым выступлением Хрущёвой в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Женщина неоднократно высказывалась против проведения спецоперации на Украине, а также заявляла о якобы неправомерном присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

Также она допускала, что Россия перестанет существовать в тех пределах, в которых она находится сейчас.

Активисты призывают признать Хрущёву иноагентом и отменить планируемую лекцию. В Ельцин Центре услышали их и отметили выступление. Остальные требования отправлены в Минюст и Генпрокуратуру.

Хрущёва последние 33 года живёт в США.

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#наказание
#россия
#политика
#активисты
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Путин: проект «Без срока давности» помогает сбережению исторической памяти
25 ноября 2024, 13:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что проект «Без срока давности» служит сбережению исторической памяти страны.
На открытии Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» российский лидер выступил с приветственной речью.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели — сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ​проект ​помогает объединить ​людей разных возрастов, профессий и поколений благодаря своей миссии. Среди этих людей: представители органов власти и общественные деятели, ​журналисты и эксперты, ​архивисты и учёные, поисковики и волонтёры.

Владимир Путин сказал, что на пятом форуме впервые представят прекрасные результаты проделанной работы, среди которых восстановленные архивные документы — они хранят информацию о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны.

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#форум
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В Польше начали задумываться о последствиях конфликта с Россией после удара «Орешника»
Журналист Крупа: Польша начала задумываться о последствиях конфликта с Россией
25 ноября 2024, 13:13

Фото: iStock/ffikretow

Население Польши начало задумываться о катастрофических последствиях в случае конфликта с Москвой после российского удара «Орешником» и разрешения США использовать ВСУ дальнобойное оружие. Об этом заявил польский журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted.
Он подчеркнул, что массовая «истерия» по поводу происходящего является в какой-то степени позитивной, поскольку идея о разрушительных последствиях конфликта России и Польши дошла до широкого круга польской аудитории.

Также Крупа отметил, что ответ ВС РФ на удары ВСУ дальнобойным оружием стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно появилась американская база Aegis, располагающаяся в 165 километрах от границы с РФ и представляющая прямую угрозу для неё.

Журналист добавил, что изначально база планировалась при администрации Джорджа Буша-младшего для противостояния с Иранов. Однако все понимали, что она будет направлена против России, поскольку с Ираном у Польши споров нет.

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#россия
#польша
#конфликт
#ракетный удар
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#политика
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Озвучена дата обсуждения нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против РФ 27 ноября
25 ноября 2024, 13:02

Фото: iStock/designer491

Постпреды стран-членов Евросоюза в среду, 27 ноября, обсудят новый 15-й пакет антироссийских санкций, следует из повестки заседания.
Отмечается, что будут рассмотрены как новые экономические санкции, так и расширение списка персональных ограничений.

В документе указано, что ограничительные меры вводятся в отношении действий России, якобы подрывающих или угрожающих территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что в рамках 15-го пакета санкций против России евросоюз планирует ввести ограничения в отношении российских спортсменов и церковных деятелей.

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#россия
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