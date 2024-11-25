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Политолог Иван Мезюхо в комментарии заявления экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что люди на Украине нервничают из-за удара «Орешника», отметил, что для успокоения народа Киеву необходимо выполнять требования России.
«Во-первых, он подтвердил, что «Орешник» существует, тогда как господин Подоляк говорит, что его нет. Киевскому режиму вообще надо разобраться с тем, что для них является истинным, а что ложным. Во-вторых, чтобы жители Украины не переживали, Киеву надо идти по пути выполнения требований России, которые были озвучены ещё 24 февраля 2022 года», — прояснил в беседе с RT Мезюхо.
Ранее сообщалось, население Польши начало задумываться о катастрофических последствиях в случае конфликта с Москвой после российского удара «Орешником» и разрешения США использовать ВСУ дальнобойное оружие.
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