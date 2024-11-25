Озвучена дата обсуждения нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

Республика Кипр объявила о планах по вступлению в НАТО. Стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания в ходе встречи президента островного государства Никоса Христодулидиса с главой США Джо Байденом в конце октября, пишет греческая газета «Катимерини».