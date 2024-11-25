Озвучена дата обсуждения нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

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Постпреды стран-членов Евросоюза в среду, 27 ноября, обсудят новый 15-й пакет антироссийских санкций, следует из повестки заседания.
Отмечается, что будут рассмотрены как новые экономические санкции, так и расширение списка персональных ограничений.
В документе указано, что ограничительные меры вводятся в отношении действий России, якобы подрывающих или угрожающих территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что в рамках 15-го пакета санкций против России евросоюз планирует ввести ограничения в отношении российских спортсменов и церковных деятелей.
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В документе указано, что ограничительные меры вводятся в отношении действий России, якобы подрывающих или угрожающих территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что в рамках 15-го пакета санкций против России евросоюз планирует ввести ограничения в отношении российских спортсменов и церковных деятелей.
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Анастасия Чинкова