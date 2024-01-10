Аналитик Лидовской допустил растягивание войны в Эквадоре

Фото: istockphoto.com/atosan
Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что если нынешний президент Эквадора Даниэль Нобоа решит всерьёз бороться с преступными группировками в стране, которые очень развиты, то эта война может растянуться на несколько лет.
«Власть страны занималась делёжкой большого пирога, выводом капитала в США, это привело к тому, что Эквадор стал управляться бандами. Даниэль Нобоа решил ситуацию поменять. Он решил сделать так, чтобы именно президент определял политику Эквадора, он начал борьбу с преступностью. Если Нобоа всерьёз решит искоренить власть наркокартелей в Эквадоре, создать чётко управляемое по вертикали государство, тогда, возможно, что эта война с ОПГ растянется на несколько лет и будет достаточно тяжёлой», — пояснил в беседе с RT Лидовской.
При этом, специалист отметил, что такая борьба является единственным путём изменения и искоренения бандформирований в стране. Он предположил, что лидер Эквадора может быть готов бороться с такими формированиями до конца.
Читайте также:
В эквадорском Гуаякиле в ходе беспорядков погибли восемь человек
В столицу Эквадора стянули военную технику
В российском МИД осудили методы группировок в Эквадоре
Мелисса Тимофеева