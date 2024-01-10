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В столицу Эквадора стянули военную технику

Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в столицу
10 января 2024, 06:17
Фото: iStock/IRYNA KURILOVYCH

Фото: iStock/IRYNA KURILOVYCH

В центр столицы Кито была переброшена военная техника Эквадора в ответ на беспорядки, сообщает телеканал Ecuavisa.
Согласно данным канала, бронемашины были замечены на улицах исторической части города. Военные получили инструкции разместить технику в ключевых точках столицы, отмечает Ecuavisa.

Безопасность в Эквадоре начала ухудшаться 7 января, когда лидер криминальной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямар, известный как Фито, сбежал из тюрьмы в Гуаякиле. Это привело к бунтам в нескольких тюрьмах. Президент Нобоа ввел чрезвычайное положение и установил комендантский час 8 января.


9 января вооруженные люди проникли в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле, захватив в заложники телеведущих во время прямой трансляции, но их позднее задержали.

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#безопасность
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Мелания Трамп сообщила о кончине своей матери
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери Амалии Кнавс на 79-м году жизни
10 января 2024, 06:34

Фото: iStock/Marat Musabirov

Мелания Трамп, жена бывшего президента США Дональда Трампа, поделилась грустной новостью о кончине своей матери, Пмалии Кнавс. Женщине было 78 лет, и она ушла из жизни 9 января, как написала Мелания на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«С глубоким сожалением сообщаю о потере моей любимой матери. Амалия Кнавс была великой женщиной, всегда проявлявшей грацию, тепло и достоинство. Она была полностью посвящена своему мужу, дочерям, внуку и зятю», — написала жена американского политика и бизнесмена.
Она также добавила, что всей семье будет не хватать Кнавс и что родные будут чтить ее наследие.

Также в этот день, 9 января, ушел из жизни российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин, которому было 94 года. Он стал известным благодаря своей работе над фильмами «Адъютант его превосходительства», «Девять жизней Нестора Махно», «На графских развалинах» и «Дерсу Узала».

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«Ночной кошмар». В США предупредили Киев о новом российском оружии
Newsweek: Украина столкнется с мощным ударом из-за обновленных дронов «Куб»
10 января 2024, 06:05

Фото: istockphoto/vadimrysev

Newsweek отмечает, что российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» представляют потенциальную проблему для Украины.
«Первоначальная версия „КУБ-БЛА“, представленная в 2019 году, уже обладала впечатляющими возможностями... Скорее всего, обновленная версия обеспечит гораздо более сильное воздействие на цели в Украине», — говорится в статье.
Статья проводит параллели между новым российским оружием и «ночным кошмаром».

Ранее глава «Концерна Калашников» Алан Лушников подчеркнул, что Минобороны России получило первую партию усовершенствованных ударных дронов «Куб». Он отметил, что это серьезный шаг, поскольку представляет «фактически новый продукт».

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#снаряд
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#всу
#минобороны
#пво
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В США предупредили Украину о приближающейся катастрофе
WP: Прекращение американской помощи станет катастрофой для Украины
10 января 2024, 05:50

Фото: iStock/ValleraTo

Обозреватель Макс Бут заявил, что неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет для Киева катастрофой. Об этом он написал в своём материале для The Washington Post (WP).
Автор отметил, что у США закончились деньги для ВСУ. По мнению Бута, Украина «столкнется с ужасающими последствиями», если американский Конгресс ничего не предпримет.

Ситуацию также прокомментировала директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, назвав последствия прекращения помощи со стороны Соединённых Штатов «катастрофическими» для Киева. Специалист уверена, что без поддержки американских властей ВС Украины ждёт поражение.

«Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства США», — заключила Полякова.

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#сша
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#украина
#всу
#сво
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Блинкен предостерег хуситов от продолжения обстрелов в Красном море
10 января 2024, 04:30

Фото: РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил йеменских мятижников-хуситов, что, в случае продолжения атак судов в Красном море, они столкнутся с определёнными последствиями.
«Я не буду здесь рассуждать о том, что может произойти в будущем. Мы просто хотим дать понять: если эти действия со стороны хуситов продолжатся, то они столкнутся с последствиями», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве.

Американский госсекретарь отметил, что в осуждении нападений хуситов на суда в Красном море к США присоединились более сорока стран. Кроме того, ряд стран также предупредили о последствиях, если подобные нападения будут продолжаться.

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#сша
#море
#блинкен
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Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора
Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора
10 января 2024, 03:47

Фото: iStock/tirc83

В свете ухудшения обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре Российское посольство в этой стране настоятельно рекомендовало избегать путешествий по её территории или посещения страны в настоящее время.
Посольство выразило сожаление по поводу жертв среди сотрудников полиции и гражданского населения, возникших в результате вооруженных столкновений преступных группировок и правоохранительных сил.

Однако на данный момент нет информации о пострадавших гражданах России. Дипломатическая миссия опубликовала подобное заявление в своем Telegram-канале, предостерегая ограничить путешествия и посещения Эквадора до улучшения обстановки в стране.

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#посольство
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В США заявили, что главные враги американцев сидят в Белом доме
Макгрегор: Американцам портит жизнь Белый дом, а не Россия и Китай
10 января 2024, 03:46

Фото: iStock/lucky-photographer

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х опубликовал пост, в котором указал на главных врагов американцев.
По его словам, гражданам США усложняют жизнь вовсе не Россия и Китай, а американское правительство.

«Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Москве или Пекине, а в Белом доме», — уверен Макгрегор.

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#сша
#россия
#китай
#правительство
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#люди
#белый дом
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Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством
Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством — ЦТАК
10 января 2024, 03:32

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Республика Корея ведёт конфронтационную политику, в результате которой стала самым враждебным государством. Об этом пишет ЦТАК.
«Республика Корея долгое время, около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Он добавил, что Северная Корея «должна признать эту необратимую реальность» и реагировать надлежащим образом, в первую очередь уделив внимание укреплению сил обороны и сдерживания ядерной войны.

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#кндр
#южная корея
#ким чен ын
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Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в Эквадоре
МВД: Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне конфликта в эквадоре
10 января 2024, 03:26

Фото: iStock/DC_Colombia

Власти Перу приняли решение отправить спецназ полиции к границе с Эквадором для усиления мер безопасности после того, как правительство Эквадора объявило в стране внутренний вооруженный конфликт и приказало ликвидировать преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч человек, сообщило министерство внутренних дел Перу.
«Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился срочно направить силы Дирекции специальных операций национальной полиции для ужесточения безопасности в зоне приграничной линии с Эквадором», — гласит сообщение МВД Перу, опубликованное в блоге в социальной сети.
Ранее газета «Republica» сообщила, что президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров «для немедленного принятия мер по предотвращению проникновения в Перу беглецов из тюрем».

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#мвд
#президент
#заседание
#министр
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Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми
Свидетельница по делу Эпстина: Трамп не был вовлечен в насилие над детьми
10 января 2024, 02:43

Фото: Сайт Кремля

Правозащитница Вирджиния Джуффре, страдавшая, по ее утверждениям, от действий известного финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп не являлся свидетелем или участником сексуального насилия над несовершеннолетними, как отражено в судебных документах по делу Эпстина.
По данным из документов, в 2016 году Джуффре во время дачи показаний были заданы вопросы о том, считает ли она, что Трамп был связан с предполагаемыми актами насилия над несовершеннолетними в доме финансиста.

«Я не думаю, что Дональд Трамп участвовал в этом... Я никогда не видела его в таких ситуациях или свидетельствовала о его участии в таких событиях. Что касается его присутствия в доме Эпстина, я лично не видела его там, поэтому не могу дать ответ», — говорится в показаниях Джуффре.
Также ее спросили о том, был ли бывший президент Билл Клинтон свидетелем подобных незаконных ситуаций в доме финансиста, на что она ответила утвердительно.

«Да, он был там в качестве свидетеля, поскольку знал мою роль в этом и посещал остров Джеффри... Во всех его домах висели фотографии обнаженных девушек, и Джеффри Эпстин не скрывал это» — сообщила Джуффре.
Эпстину было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что подразумевает до 40 лет тюрьмы, и в сговоре с целью привлечения к такой торговле, что может привести к пяти годам заключения. В начале июля 2019 года суд в Нью-Йорке решил оставить его под стражей без возможности выкупа. В конце июля Эпстина нашли в тюремной камере в бессознательном состоянии, позже он скончался. Из следствия стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.

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