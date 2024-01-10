В столицу Эквадора стянули военную технику

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В центр столицы Кито была переброшена военная техника Эквадора в ответ на беспорядки, сообщает телеканал Ecuavisa.
Согласно данным канала, бронемашины были замечены на улицах исторической части города. Военные получили инструкции разместить технику в ключевых точках столицы, отмечает Ecuavisa.
Безопасность в Эквадоре начала ухудшаться 7 января, когда лидер криминальной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямар, известный как Фито, сбежал из тюрьмы в Гуаякиле. Это привело к бунтам в нескольких тюрьмах. Президент Нобоа ввел чрезвычайное положение и установил комендантский час 8 января.
9 января вооруженные люди проникли в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле, захватив в заложники телеведущих во время прямой трансляции, но их позднее задержали.
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Безопасность в Эквадоре начала ухудшаться 7 января, когда лидер криминальной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямар, известный как Фито, сбежал из тюрьмы в Гуаякиле. Это привело к бунтам в нескольких тюрьмах. Президент Нобоа ввел чрезвычайное положение и установил комендантский час 8 января.
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Артем Кузьмин