В эквадорском Гуаякиле в ходе беспорядков погибли восемь человек

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На пресс-конференции с мэром города Гуаякиль начальник полиции заявил о гибели как минимум восьми человек и еще двух раненных в результате беспорядков.
«Восемь человек погибли, двое получили ранения. Были подожжены два автомобиля и два мотоцикла. Один из наших полицейских получил огнестрельное ранение... В результате различных инцидентов задержаны четырнадцать человек», — сообщил полковник полиции на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовал местный телеканал Guerreros Digitales.Эквадорский президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней после беспорядков в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. Это позволит привлечь вооруженные силы для восстановления контроля в пенитенциарной системе. Однако действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: преступники поджигали автомобили и автобусы, в Гуаякиле фиксировались взрывы самодельных взрывных устройств. Полиция также сообщила о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и Мачале менее чем за сутки.
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