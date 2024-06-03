Аналитик заявил о панике Зеленского и Запада после падения Авдеевки

Власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям и согласились провести на своей территории саммит по миротворчеству по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, тем самым отказавшись от принципа нейтралитета, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Милошник в комментарии «Известиям».