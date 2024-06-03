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Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала объяснил, что у президента Украины Владимира Зеленского и Запада возникла паника после падения Авдеевки.
«С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии», – сказал эксперт.
Меркурис добавил, что на Западе все государства более или менее напуганы растущими возможностями России.
По его словам, они верили, что Россия ослабнет, возможно, рухнет или произойдет смена власти. Таким образом, иностранные правительства надеялись, что «российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет».
Однако теперь Запад опасается, что конфликт на Украине закончится победой России и ее возвращением к европейским границам в качестве сверхдержавы, резюмировал аналитик.
Ранее Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, помощники украинского лидера заметили у него признаки безумия.
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Александр Климов