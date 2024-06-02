Зеленский поблагодарил США за разрешение бить американским оружием по РФ

Фото: сайт Белого дома
Политик Владимир Зеленский передал благодарность президенту США Джо Байдену за разрешение бить американским оружием по российским территориям. Благодарность передана в рамках встречи Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином на Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Остин и Зеленский обсуждали подготовку двустороннего соглашения о безопасности. Об этом экс-президент Украины написал в своем Telegram.
«Обсудили ключевое — оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения по безопасности. Ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины от Соединенных Штатов Америки», – говорится в публикации.
Также Зеленский отметил, что целью ударов по РФ для Украины является «противодействие попыткам российских войск расширить зону боевых действий».
До этого издание The Washington Post сообщало, что глава Белого дома тайно снял ограничения на использование украинской стороной вооружений США для атаки российских территорий. Причиной тому стало наступление ВС РФ на харьковском направлении.
Позже минобороны США подтвердило, что Киев может пользоваться оружием США для контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. Однако уточнялось, что дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России применять все так же запрещено.
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