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Зеленский поблагодарил США за разрешение бить американским оружием по РФ

Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение бить оружием США по РФ
02 июня 2024, 10:20
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Политик Владимир Зеленский передал благодарность президенту США Джо Байдену за разрешение бить американским оружием по российским территориям. Благодарность передана в рамках встречи Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином на Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Остин и Зеленский обсуждали подготовку двустороннего соглашения о безопасности. Об этом экс-президент Украины написал в своем Telegram.
«Обсудили ключевое — оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения по безопасности. Ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины от Соединенных Штатов Америки», – говорится в публикации.

Также Зеленский отметил, что целью ударов по РФ для Украины является «противодействие попыткам российских войск расширить зону боевых действий».



До этого издание The Washington Post сообщало, что глава Белого дома тайно снял ограничения на использование украинской стороной вооружений США для атаки российских территорий. Причиной тому стало наступление ВС РФ на харьковском направлении.

Позже минобороны США подтвердило, что Киев может пользоваться оружием США для контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. Однако уточнялось, что дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России применять все так же запрещено.

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#россия
#новости
Норвегия может отправить Украине тысячу беженцев назад
NRK: Норвегия может отправить Украине тысячу беженцев назад
02 июня 2024, 10:43

Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA

Украинские беженцы — серьезная проблема для Норвегии, поэтому в Осло могут решить вернуть Украине до тысячи человек. Об этом пишет NRK. По данным журналистов, с марта 2022 года более 77 тысяч человек подали заявку на так называемую коллективную защиту. Норвежские власти стали рассматривать каждое заявление индивидуально.
В Минюсте страны отметили, что воинская служба сама по себе не является «основанием для предоставления убежища в Норвегии».

Киев и Осло подписали соглашение о безопасности сроком на пять лет. Норвегия хочет продолжать поставлять вооружения украинским неонацистам, а именно, переносные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

По уточнению NRK, несмотря на помощь Украине, Норвегия собирается ужесточать правила предоставления убежища украинцам.

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#мир
#норвегия
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#беженцы
#новости
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Стала известна тайно поставляющая оружие Киеву европейская страна
Власти Боснии и Герццоговины тайно продают оружие Киеву через третьи страны
02 июня 2024, 10:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны) производят вооружение, а затем тайно перепродают его Украине через третьи страны.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал президент Республики Сербской (РС, другая часть страны) Милорад Додик. Он сообщил, что эти фабрики Федерации БиГ находятся под контролем НАТО. Их собственник, правительство Федерации БиГ, пошло на то, чтобы в число совладельцев вошли американские фонды.

Додик пояснил, что Республика Сербская не может значительно повлиять на эту ситуацию. Он добавил, что РС может только получать информацию и препятствовать прямым поставкам оружия на Украину, что и делает.

В марте нынешнего года в Сети получили распространение фотографии украинских военных с боеприпасами боснийского производства. В связи с этим министр внешней торговли и экономических связей всей Боснии и Герцоговины серб Сташа Кошарац потребовал от властей проверить военные предприятия Pretis и BNT Novi Travnik, но его запрос был проигнорирован.

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#военные
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#нато
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Помогавший ВСУ экс-студент МГУ не хочет возвращаться на Украину
02 июня 2024, 09:21

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Бывший студент МГУ из Одессы Сергей Гулько сообщил, что не намерен возвращаться на Украину. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Ранее Гулько был арестован в Москве за попытки собрать деньги для ВСУ.

Правоохранители установили, что одессит размещал в Сети призывы и лозунги националистического характера. Также он выставлял посты по сбору денежных средств для украинских военных.

После отбытия срока административного ареста Гулько был депортирован из РФ, в настоящее время, по его словам, он находится за рубежом и не имеет планов возвращаться на Украину.

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#киев
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Политолог Бортник: Зеленский начнёт борьбу с агентами Запада в Киеве
02 июня 2024, 08:53

Фото: istockphoto/DmyTo

Отношения между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и его западными союзниками в последнее время заметно охладели. Это может привести к тому, что украинский президент начнёт борьбу с агентами Запада в Киеве.
Такое мнение в разговоре с изданием «Страна.ua» высказал политолог Руслан Бортник. Он отметил, что Зеленский в последнее время всё чаще конфликтует с представителями западных стран. Следующим шагом может стать зачистка политического поля от агентов иностранного влияния. Причём эта зачистка может не ограничиться отставками, считает эксперт.

По словам Бортника, лица и структуры, представляющие на Украине интересы коллективного Запада, могут попасть в сферу интересов силовых и правоохранительных органов. Многочисленные отставки киевских чиновников — только первый шаг, заключил политолог.

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Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения премии мира
02 июня 2024, 08:38

Фото: сайт Кремля

Французский президент Эммануэль Макрон лицемерит, говоря о войне с Россией. Ведь он только что стал лауреатом Вестфальской премии мира.
Об этом написал обозреватель турецкого издания Evrensel Юджель Одземир. Журналист недоумевает, как можно, будучи лауреатом премии, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, с картой в руке рассуждать о том, почему Украина должна бомбить Россию.

По мнению Одземира, это говорит о крайней степени лицемерия Макрона. Кроме того, отмечает журналист, французский лидер активно пытается втянуть менее воинственного канцлера Германии Олафа Шольца в открытое противостояние с Россией. Для того, кто получил премию мира, это выглядит по меньшей мере странно, указал обозреватель.

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#президент
#макрон
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Foreign Policy: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине
02 июня 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Michele Ursi

У России достаточно возможностей и инструментов для того, чтобы эффективно ответить на попытки эскалации на Украине, не прибегая к использованию ядерного оружия. США не должны питать иллюзий относительно своей безнаказанности после одобрения ударов по России западным оружием.
Об этом заявила колумнист издания Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд. По его мнению, Москва сможет дать отпор даже не втягиваясь в масштабное противостояние с НАТО.

«Вашингтон в своих военных целях никак не хочет спуститься с небес на землю. У России достаточно вариантов для ассиметричного ответа без применения тактического ядерного оружия», — заявила аналитик.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что Украина не сможет себя защитить, если не разрешить ей наносить удары по территории России западным оружием.

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#украина
#нато
#россия
#сша
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Зеленского пригласили на саммит G7
Премьер Италии Мелони подтвердила участие Зеленского в июньском саммите G7
02 июня 2024, 08:10

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который пройдёт в итальянской Апулии с 13 по 15 июня, приводит ее слова ANSA.
По словам Мелони, на встречу Группы семи приглашены около 15 стран и международных организаций.

Прежде сообщалось, что в рамках саммита страны-участницы обсудят возможность усиления антироссийских санкций. Кроме того, государства G7 намерены ввести рестрикции против тех лиц или организаций, которые содействуют Москве в приобретении каких-либо материалов, обеспечивающих работу ВПК.

Также будет обсуждаться вопрос о разработке механизма по снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

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#зеленский
#рф
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Посадочный модуль китайского аппарата совершил посадку на обратной стороне Луны
02 июня 2024, 08:04

Фото: istockphoto/mechanick

Посадочный модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Там он приступит к сбору образцов камней и лунного грунта.
Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). В сообщении агентства уточняется, что комбинация взлётного и посадочного модуля благополучно прилунилась в заранее выбранной зоне посадки. Она расположена в бассейне Южный полюс - Эйткен.

Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в пятницу, 1 июня, в 12:27 по московскому времени. В случае успеха миссии, космический зонд «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.

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#китай
#луна
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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
02 июня 2024, 07:48

Фото: istockphoto/Dimitrios Karamitros

На британское судно, следовавшее вдоль побережья Йемена, было совершено нападение. Инцидент произошёл в 48 морских милях (около 89 километров) к юго-западу от портового города Ходейда.
Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Капитан корабля зафиксировал взрыв на значительном расстоянии от судна, указано в сообщении, которое помечено как «атака».

Сообщается, что судно и члены экипажа не пострадали, повреждений нет, корабль продолжил следовать намеченным курсом в порт назначения. Сотрудники управления рекомендовали всем кораблям соблюдать особую осторожность при прохождении этого района, а также немедленно сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее правящие на севере Йемена представители движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, заявили о своей поддержке Палестины и о намерении атаковать любые суда, связанные с Израилем.

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