«Недостаточно»: Зеленский пожаловался на разрешение США бить только по приграничью

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киеву недостаточно разрешения США обстреливать только те территории России, которые прилегают к Харьковской области. Об этом он заявил в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Ранее сообщалось, что США позволили Украине использовать американские РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для обстрелов России. Однако речь идёт исключительно о территориях, прилегающих к Харьковской области.
Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение использовать американское оружие для ударов по России. Однако он добавил, что этого недостаточно.
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Анастасия Чинкова