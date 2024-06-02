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«Недостаточно»: Зеленский пожаловался на разрешение США бить только по приграничью

Зеленский пожаловался на разрешение США ударять HIMARS только по приграничью
02 июня 2024, 12:28

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киеву недостаточно разрешения США обстреливать только те территории России, которые прилегают к Харьковской области. Об этом он заявил в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.


Ранее сообщалось, что США позволили Украине использовать американские РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для обстрелов России. Однако речь идёт исключительно о территориях, прилегающих к Харьковской области.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение использовать американское оружие для ударов по России. Однако он добавил, что этого недостаточно.

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#россия
Зеленский обвинил Китай в попытках срыва саммита в Швейцарии
Зеленский: Китай отговаривает другие государства от участия в мирном саммите
02 июня 2024, 11:31

США поощряют страны принять участие в саммите мира в Швейцарии, а Китай, наоборот, отговаривает. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Он уточнил, что Соединённые Штаты контактируют с рядом государств и поощряют их участвовать в конференции по Украине. А Китай, в свою очередь, придерживается обратной позиции и пытается отговорить страны от участия.

Также Зеленский подчеркнул, что участие в саммите на данный момент подтвердили более 100 государств. Россия на него приглашена не была.

Ранее Китай отказался от участия в саммите, призвав провести такую конференцию, которую бы поддержали и Москва, и Киев.

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#швейцария
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В США раскрыли план Байдена по Украине вплоть до президентских выборов
AC: Белый дом хочет избежать эскалации конфликта на Украине до выборов
02 июня 2024, 11:05

Фото: istockphoto/rarrarorro

Администрация американского президента Джозефа Байдена заинтересована в том, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине вплоть до проведения выборов в стране.
Об этом пишут обозреватели журнала The American Conservative. По мнению авторов публикации, нынешние американские власти отнюдь не уверены в победе Байдена на президентских выборах. Поэтому готовы переложить всю ответственность на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, у которого есть все шансы снова стать президентом.

Авторы материала считают, что администрация Байдена просто хочет оставить всё так, как есть, вплоть до проведения выборов осенью. Тогда либо Украина станет уже головной болью «нового-старого» президента Дональда Трампа, либо предстоит снова задуматься о возможностях мирного урегулирования. Сейчас же администрация Байдена вынуждена не допускать окончательный распад Украины, не допуская в то же время эскалации конфликта, чтобы не вызвать резкой реакции России, заключают авторы статьи.

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#сша
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#дональд трамп
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Норвегия может отправить Украине тысячу беженцев назад
NRK: Норвегия может отправить Украине тысячу беженцев назад
02 июня 2024, 10:43

Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA

Украинские беженцы — серьезная проблема для Норвегии, поэтому в Осло могут решить вернуть Украине до тысячи человек. Об этом пишет NRK. По данным журналистов, с марта 2022 года более 77 тысяч человек подали заявку на так называемую коллективную защиту. Норвежские власти стали рассматривать каждое заявление индивидуально.
В Минюсте страны отметили, что воинская служба сама по себе не является «основанием для предоставления убежища в Норвегии».

Киев и Осло подписали соглашение о безопасности сроком на пять лет. Норвегия хочет продолжать поставлять вооружения украинским неонацистам, а именно, переносные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

По уточнению NRK, несмотря на помощь Украине, Норвегия собирается ужесточать правила предоставления убежища украинцам.

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#новости
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Стала известна тайно поставляющая оружие Киеву европейская страна
Власти Боснии и Герццоговины тайно продают оружие Киеву через третьи страны
02 июня 2024, 10:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны) производят вооружение, а затем тайно перепродают его Украине через третьи страны.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал президент Республики Сербской (РС, другая часть страны) Милорад Додик. Он сообщил, что эти фабрики Федерации БиГ находятся под контролем НАТО. Их собственник, правительство Федерации БиГ, пошло на то, чтобы в число совладельцев вошли американские фонды.

Додик пояснил, что Республика Сербская не может значительно повлиять на эту ситуацию. Он добавил, что РС может только получать информацию и препятствовать прямым поставкам оружия на Украину, что и делает.

В марте нынешнего года в Сети получили распространение фотографии украинских военных с боеприпасами боснийского производства. В связи с этим министр внешней торговли и экономических связей всей Боснии и Герцоговины серб Сташа Кошарац потребовал от властей проверить военные предприятия Pretis и BNT Novi Travnik, но его запрос был проигнорирован.

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#нато
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Зеленский поблагодарил США за разрешение бить американским оружием по РФ
Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение бить оружием США по РФ
02 июня 2024, 10:20

Фото: сайт Белого дома

Политик Владимир Зеленский передал благодарность президенту США Джо Байдену за разрешение бить американским оружием по российским территориям. Благодарность передана в рамках встречи Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином на Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Остин и Зеленский обсуждали подготовку двустороннего соглашения о безопасности. Об этом экс-президент Украины написал в своем Telegram.
«Обсудили ключевое — оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения по безопасности. Ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины от Соединенных Штатов Америки», – говорится в публикации.

Также Зеленский отметил, что целью ударов по РФ для Украины является «противодействие попыткам российских войск расширить зону боевых действий».

До этого издание The Washington Post сообщало, что глава Белого дома тайно снял ограничения на использование украинской стороной вооружений США для атаки российских территорий. Причиной тому стало наступление ВС РФ на харьковском направлении.

Позже минобороны США подтвердило, что Киев может пользоваться оружием США для контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. Однако уточнялось, что дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России применять все так же запрещено.

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#мир
#украина
#сша
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#оружие
#россия
#новости
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Помогавший ВСУ экс-студент МГУ не хочет возвращаться на Украину
02 июня 2024, 09:21

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Бывший студент МГУ из Одессы Сергей Гулько сообщил, что не намерен возвращаться на Украину. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Ранее Гулько был арестован в Москве за попытки собрать деньги для ВСУ.

Правоохранители установили, что одессит размещал в Сети призывы и лозунги националистического характера. Также он выставлял посты по сбору денежных средств для украинских военных.

После отбытия срока административного ареста Гулько был депортирован из РФ, в настоящее время, по его словам, он находится за рубежом и не имеет планов возвращаться на Украину.

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Политолог Бортник: Зеленский начнёт борьбу с агентами Запада в Киеве
02 июня 2024, 08:53

Фото: istockphoto/DmyTo

Отношения между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и его западными союзниками в последнее время заметно охладели. Это может привести к тому, что украинский президент начнёт борьбу с агентами Запада в Киеве.
Такое мнение в разговоре с изданием «Страна.ua» высказал политолог Руслан Бортник. Он отметил, что Зеленский в последнее время всё чаще конфликтует с представителями западных стран. Следующим шагом может стать зачистка политического поля от агентов иностранного влияния. Причём эта зачистка может не ограничиться отставками, считает эксперт.

По словам Бортника, лица и структуры, представляющие на Украине интересы коллективного Запада, могут попасть в сферу интересов силовых и правоохранительных органов. Многочисленные отставки киевских чиновников — только первый шаг, заключил политолог.

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#зеленский
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Evrensel: Макрон лицемерно говорит о войне с Россией после получения премии мира
02 июня 2024, 08:38

Фото: сайт Кремля

Французский президент Эммануэль Макрон лицемерит, говоря о войне с Россией. Ведь он только что стал лауреатом Вестфальской премии мира.
Об этом написал обозреватель турецкого издания Evrensel Юджель Одземир. Журналист недоумевает, как можно, будучи лауреатом премии, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, с картой в руке рассуждать о том, почему Украина должна бомбить Россию.

По мнению Одземира, это говорит о крайней степени лицемерия Макрона. Кроме того, отмечает журналист, французский лидер активно пытается втянуть менее воинственного канцлера Германии Олафа Шольца в открытое противостояние с Россией. Для того, кто получил премию мира, это выглядит по меньшей мере странно, указал обозреватель.

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Foreign Policy: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине
02 июня 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Michele Ursi

У России достаточно возможностей и инструментов для того, чтобы эффективно ответить на попытки эскалации на Украине, не прибегая к использованию ядерного оружия. США не должны питать иллюзий относительно своей безнаказанности после одобрения ударов по России западным оружием.
Об этом заявила колумнист издания Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд. По его мнению, Москва сможет дать отпор даже не втягиваясь в масштабное противостояние с НАТО.

«Вашингтон в своих военных целях никак не хочет спуститься с небес на землю. У России достаточно вариантов для ассиметричного ответа без применения тактического ядерного оружия», — заявила аналитик.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что Украина не сможет себя защитить, если не разрешить ей наносить удары по территории России западным оружием.

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#нато
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