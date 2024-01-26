Антиправительственные митинги начались в Словакии

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Десятки тысяч протестующих в Словакии выступили против уголовной реформы, внедряемой правительством премьер-министра Роберта Фицо, и требуют его немедленной остановки, сообщает портал Sme.
Наряду с прекращением реформы, участники акций протеста выдвигают требование об отставке правительства. За массовыми митингами стоят либеральные партии парламентской оппозиции, лишившиеся власти в Словакии после прошедших парламентских выборов, считает издание.
СМИ подчеркивают, что с конца 2023 года в стране активно проходят антиправительственные протесты, вызванные решением кабинета министров отменить деятельность специальной прокуратуры 6 декабря 2023 года.
По мнению кабинета, эта прокуратура систематически нарушала гражданские права и злоупотребляла своими полномочиями.
Против отмены прокуратуры высказались также посольство Соединенных Штатов и Европейская комиссия, а также президент Словакии Зузана Чапутова.
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СМИ подчеркивают, что с конца 2023 года в стране активно проходят антиправительственные протесты, вызванные решением кабинета министров отменить деятельность специальной прокуратуры 6 декабря 2023 года.
Против отмены прокуратуры высказались также посольство Соединенных Штатов и Европейская комиссия, а также президент Словакии Зузана Чапутова.
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Артем Кузьмин