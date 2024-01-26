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Антиправительственные митинги начались в Словакии

Десятки тысяч протестующих в Словакии требуют остановить уголовную реформу
26 января 2024, 05:53
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Десятки тысяч протестующих в Словакии выступили против уголовной реформы, внедряемой правительством премьер-министра Роберта Фицо, и требуют его немедленной остановки, сообщает портал Sme.
Наряду с прекращением реформы, участники акций протеста выдвигают требование об отставке правительства. За массовыми митингами стоят либеральные партии парламентской оппозиции, лишившиеся власти в Словакии после прошедших парламентских выборов, считает издание.

СМИ подчеркивают, что с конца 2023 года в стране активно проходят антиправительственные протесты, вызванные решением кабинета министров отменить деятельность специальной прокуратуры 6 декабря 2023 года.


По мнению кабинета, эта прокуратура систематически нарушала гражданские права и злоупотребляла своими полномочиями.

Против отмены прокуратуры высказались также посольство Соединенных Штатов и Европейская комиссия, а также президент Словакии Зузана Чапутова.

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Нарышкин обвинил Запад в планах устроить революцию в России
Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России, но у него не получится
26 января 2024, 05:28

Фото: kremlin.ru

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости обвинил Запад в попытках провести революцию в России, однако подчеркнул, что эти усилия не приведут к успеху.
«С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество, искренне поверило в мощь своей технологии свержения так называемых неугодных режимов», — подчеркнул Нарышкин.
Глава СВР отметил, что на счету Запада уже имеются примеры «арабской весны» с ее хаосом, большим количеством жертв и разрушениями, а также евромайдана на Украине, последствия которого ощущаются и по сей день.

По мнению Нарышкина, западные страны, испытывая «головокружение от успехов», пытаются реализовать аналогичные сценарии в России, но он утверждает, что эти усилия обречены на провал.

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Выступление представителя Киева в СБ ООН по сбитому Ил-76 назвали параноидальным
Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 параноидальным
26 января 2024, 05:24

Фото: iStock/Askolds

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил выступление зампостпреда Украины в Организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН, посвященном сбитому российскому Ил-76.
Российский дипломат назвал его параноидальным и бредовым, передает РИА Новости.

«Я, на самом деле, не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое», — отметил Полянский.
Дипломат также предположил, что Гайовишин была настроена продолжать распространение ложной информации и защищать киевские власти. По его словам, списки украинских военнопленных, предназначенных для обмена, были заранее опубликованы, и Киев обладал соответствующей информацией.

Ранее Полянский заявил, что в случае подтверждения использования Украиной зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или IRIS-T для атаки на российский Ил-76, сбитый в Белгородской области, США и ФРГ могут быть причастными к теракту.

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Песков заявил об опасных «милитаристских настроениях» в Прибалтике
26 января 2024, 03:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что «милитаристские настроения» в странах Прибалтики представляют стратегическую угрозу для Калининграда. По его мнению, это обстоятельство требует принятия дополнительных мер для обеспечения надежной безопасности России.
Песков высказал мнение о том, что в странах Прибалтики «преобладают русофобские настроения», и они активно увеличивают военные объекты и военную технику на своей территории. В ходе выступления на Первом канале он подчеркнул наличие опасности, особенно в стратегическом аспекте, учитывая милитаристские тенденции в Европе.

Напомним, 25 января президент Владимир Путин посетил Калининградскую область, где встретился с губернатором Антоном Алихановым и пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта. Песков подчеркнул, что данное посещение было запланированным и не являлось «месседжем» для стран НАТО.

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В Госдепе США отметили талант экономического руководства РФ
26 января 2024, 02:53

Фото: iStock/designer491

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен высоко оценил талантливость экономического руководства России и его способность эффективно справляться с санкциями со стороны Запада.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что российская экономика продолжает успешно преодолевать западные ограничения.

Санкции со стороны Запада были усилены после начала спецоперации на Украине, затрагивая различные секторы российской экономики.

Например, нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ столкнулась с трудностями из-за ограничений, введенных после аварии на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Также банк ВТБ потерял контроль над своими дочерними компаниями VTB Europe и VTB Capital. Тем не менее, в Кремле отметили, что последние пакеты санкций свидетельствуют о том, что Запад исчерпал свои ресурсы в экономическом противостоянии России.

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Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН
Россия в ООН призвала Францию не ставить интересы НАТО выше долга председателя
26 января 2024, 01:41

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия выразила разочарование в связи с решением Франции, председательствующей в Совете Безопасности ООН, отложить срочное заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 со среды на четверг, передает РИА Новости.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не придавать интересам НАТО и Киева более высокий приоритет по сравнению с обязанностями председательства.

«Мы сожалеем, что вам пришлось принимать решение относительно срочности проведения заседания вместо нас», - заявил он.
Полянский выразил глубокое разочарование действиями Франции и попросил не поддаваться давлению, связанному с солидарностью НАТО, и не ставить интересы альянса и Киева выше своих обязанностей в качестве председателя.

Ранее Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом с Ил-76 на среду в 23:00 мск, однако председательствующая Франция перенесла его на 1:00 мск пятницы.

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Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу в сдерживании мигрантов
26 января 2024, 00:57

Фото: istockphoto/Naeblys

Бывший президент США Дональд Трамп призвал все заинтересованные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от нелегальной миграции. Соответствующее заявление политика было опубликовано в его социальной сети Truth Social.
«Мы призываем все заинтересованные штаты разместить свои силы в Техасе с целью предотвратить нелегальный въезд и вернуть нелегальных мигрантов за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры, предпринятые властями Техаса, направленные на обеспечение безопасности, спокойствия и суверенитета как Техаса, так и всей нации», - заявил Трамп.
Экс-президент также заявил, что в случае своего переизбрания в текущем году, он намерен тесно сотрудничать с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, а также с лидерами других приграничных штатов, чтобы противостоять вторжению мигрантов, закрыть границу и запустить крупнейшую операцию по депортации в истории.

Трамп подчеркнул, что те, кого президент Байден впустил в страну, не должны чувствовать себя комфортно, так как скоро им предстоит вернуться домой.

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США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну
Посольство: США запретили участвовать в заседании Международного совета по зерну
26 января 2024, 00:36

Фото: iStock/BitsAndSplits

США отказали российским дипломатам в участии в заседании Международного совета по зерну, проходившем 24 января в Новом Орлеане, сообщило посольство России в Вашингтоне в четверг.
В комментарии, размещенном в социальных сетях, дипломатическая миссия выразила недовольство подобным шагом США, рассматривая его как вопиющий случай, демонстрирующий готовность американской стороны нарушать свои обязательства по организации многосторонних мероприятий.

Дипломаты подчеркнули, что препятствия для участия российских представителей в событиях, имеющих историческое значение для отношений между Россией и США, стали обыденностью. В связи с этим посольство призвало американские власти разумно оценить последствия выбранного курса, который, по их мнению, приведет к ухудшению двусторонних отношений.

В заключении дипломатическая миссия России потребовала ответственного подхода к организации международных встреч, участие России в которых является не только запросом других стран, но и необходимостью для принятия эффективных решений по глобальным проблемам.

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Песков: Россия была, есть и будет открыта для мирных переговоров
25 января 2024, 22:38

Фото: iStock/Diy13

Россия была, есть и будет открыта для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщения агентства Блумберг о сигналах Москвы об открытости для дипломатического решения, которые она посылает Вашингтону.
«Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем», - заявил Песков.

Однако он отметил, что в противном случае Россия продолжит спецоперацию до полного достижения поставленных целей.

При этом ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что о переговорах с Украиной, сбившей самолёт Ил-76, не может идти и речи. Он подчеркнул, что никаких переговоров с киевским режимом проводится не будет, «только тюрьма и уничтожение».

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Херш: В мире растет уважение к Путину и недовольство Зеленским
25 января 2024, 21:47

Фото: сайт Кремля

В мире растет доверие к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, когда как все больше появляется недовольных политикой американского лидера Джо Байдена, а также его коллег Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньху. Об этом американский журналист Сеймур Херш.
«Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых все больше осуждают в большей части мира», - написал Херш в статье на онлайн-платформе Substack.

При этом, по его словам, за пределами Запада растет уважение к Путину иСи Цзиньпину. Журналист отметил, что вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа стало катастрофическим, а решение бомбить хуситов демонстрирует политическую панику.

Он пояснил, что своими ударами Америка пытается заставить шиитское движение «Ансар Алла», которое правит на севере Йемена, перестать обстреливать в ответ на операцию Израиля в Палестине.

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