Антирекорд: США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой

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Соединённые Штаты Америки вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой, подобную статистику приводит РИА Новости.
Так, в Штатах за 1,5 литра питьевой воды придется заплатит 2,19 доллара — столь высокая стоимость определила страну сразу на восьмое место в рейтинге. Но это все равно почти втрое ниже, чем у мирового «антилидера» — такой же объем в Монако обойдется уже в 5,8 доллара. Кроме этих двух государств в десятке присутствуют только африканские страны — Антигуа, Барбуда, ЦАР, Барбадос, Багамы, Коста-Рика, Гренада и Эритрея.
США стали единственной в этой десятке страной, чья экономика считается одной из крупнейших в мире.
Отмечается, что РФ в этом рейтинге располагается на 155 месте.
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США стали единственной в этой десятке страной, чья экономика считается одной из крупнейших в мире.
Отмечается, что РФ в этом рейтинге располагается на 155 месте.
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Евгения Парфентьева