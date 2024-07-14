Антирекорд: США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой

НАТО и Европа отказали главе киевского режима Владимиру Зеленскому в удовлетворении его требований по ракетному вооружению. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что инструкторы Запада пока не едут на Украину, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон имеет препятствия как у себя в стране, так и в альянсе.