Эндокринолог Новикова объяснила, зачем пить воду с утра

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Один стакан воды с утра запускает желудочно-кишечный тракт и стимулирует выработку необходимых ферментов. Об этом врач-эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова сообщила в беседе с РИА Новости.
Во время сна ферменты находятся в протоках, а вода заставляет их работать. На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а затем с завтраком человек получает полный цикл пищеварения в полном объёме.
Новикова подчеркнула, что вырабатывать привычку пить воду по утрам следует с детства.
Также она напомнила, что в день человек должен выпивать два литра чистой воды, не считая других напитков, таких как кофе, соки и чай.
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Новикова подчеркнула, что вырабатывать привычку пить воду по утрам следует с детства.
Также она напомнила, что в день человек должен выпивать два литра чистой воды, не считая других напитков, таких как кофе, соки и чай.
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Анастасия Чинкова