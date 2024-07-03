Квас домашний: классический рецепт прохладительного напитка

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Домашний квас является популярным охлаждающим напитком в летнее время. О том, как приготовить напиток в домашних условиях из самых простых ингридиентов расскажет редакция «Радио 1».
Ингредиенты на 12 порций
- Вода – 4.5 л очищенная
- Сахар – 10 ст.л.
- Хлеб – 300 г ржаной
- Дрожжи – 10 г ферментированные
- Изюм – 1 ст.л.
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Как приготовить квас домашний по классическому рецепту
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- Для приготовления летнего напитка потребуется трёхлитровая банка и марля. Духовку нужно предварительно разогреть до 200 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки.
- Далее следует нарезать ржаной хлеб на небольшие кусочки (это необходимо для приготовления сухарей).
- Нарезанный хлеб отправляется на 15-20 минут в духовку. Он должен подсохнуть, чуть подрумяниться.
- Следующим шагом станет отделение всех ингредиентов.
- Сухари нужно положить в банку. Воду вскипятить и залить ею сухари. Далее банка накрывается марлей и ставится в теплое место.
- Затем в банку с сухарями и остывшей до 35-40 градусов водой надо всыпать сахар и дрожжи.
- После этого емкость вновь накрывается марлей. Смесь должна хорошо перебродить.
- Далее дуршлаг застилается марлей, сложенной в несколько слоев, а закваска процеживается.
- Затем в трехлитровую банку нужно положить закваску, оставшиеся сухари и сахар. Залить водой комнатной температуры, накрыть марлей и завязать.
- Смесь должна настояться в теплом месте не менее одного дня.
- По истечении указанного времени квас нужно обязательно процедить.
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Анастасия Хохлова