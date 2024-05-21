Фото: сайт Кремля
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем Telegram-канале написал, что режим Владимира Зеленского привел страну к катастрофе.
По словам бывшего политика, это результат пятилетнего срока, в результате которого «все оказалось слито в унитаз». Арестович* напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский в своей программе много «лепетал», однако по сравнению с настоящим можно понять, что украинцев обманули.
Экс-советник заключил, что граждане Украины лишены надежды, так как ничего из обещанного не было выполнено. Зеленский уже не сможет изменить будущее страны в лучшую сторону, добавил Арестович*.
Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
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Экс-советник заключил, что граждане Украины лишены надежды, так как ничего из обещанного не было выполнено. Зеленский уже не сможет изменить будущее страны в лучшую сторону, добавил Арестович*.
Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
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Екатерина Коршунова