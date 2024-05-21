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Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии оставили свои позиции в селе Клещеевка на донецком направлении.
Марочко отметил, что отступление носило хаотичный характер, однако по факту, это было бегством от ВС РФ. Он добавил, что на данный момент российские солдаты проводят зачистку окраин Клещеевки.
Ранее сообщалось, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова