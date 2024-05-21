Рогов заявил, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий

Законность нахождения Владимира Зеленского на посту руководителя Украины после 21 мая вызывает вопросы даже по украинским законам. Подписанные им с 21 мая документы могут быть оспорены и являются недействительными бумажками. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в беседе с РИА Новости.