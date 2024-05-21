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Рогов заявил, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий

Рогов: Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий
21 мая 2024, 09:08
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий. Их цель заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, лидер киевского режима намерен увеличивать давление на украинцев, чтобы остаться у власти. Он отметил, что благодаря ширме из демократизации власти Украины хотят скрыть свои диктаторские замашки.

Рогов добавил, что Зеленский одержим властью и тем огромным количеством финансовых средств, которые он получает с помощью продолжения боевых действий.



Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.

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Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу
21 мая 2024, 08:29

Фото: сайт Кремля

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада сбросили с себя маски, проголосовав в Совете Безопасности (СБ) против российской резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что он глубоко сожалеет, так как западные страны, которые являются членами СБ, не дали организации принять взвешенное и грамотное решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования. Небензя добавил, что в настоящее время Запад предстал перед всем мировым сообществом в своем истинном обличии.

Российский представитель заключил, что голосование показало разделение между теми государствами, которые стремятся к мирному развитию космоса, и теми, кто желает его милитаризации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты.

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В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси
Politico: в США опасаются, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси
21 мая 2024, 08:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политики в администрации американского лидера Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб президент Эбрахим Раиси. Об этом пишет Politico.
Уточняется, что американские чиновники в день после крушения вертолета Раиси «с тревогой» следили за новостями и реакцией Ирана. Некоторые из них также задавались вопросом о возможном начале Третьей мировой войны.

Вашингтон ожидает сохранения регионального статуса-кво, однако при этом обеспокоен из-за возможного предстоящего обострения отношений с Израилем.

Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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В России могут запретить женщинам носить никабы
Глава СПЧ Фадеев предложил ввести запрет на никабы в России
21 мая 2024, 07:31

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил в РФ ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора мусульман. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».
В беседе Фадеев обсуждал факторы, которые способствуют увеличению рисков экстремизма. В планах у него обсудить этот вопрос с губернаторами и представителями традиционного ислама. По его словам, уже даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Однако конкретные государства он не уточнил.

Ранее сообщалось, что солнцевский районный суд Москвы запретил распространение объявлений о вакансиях и сдаче квартир с припиской «только для славян». Такое решение было принято в связи с тем, что подобные объявления незаконны, противоречат основам правопорядка, нарушают общественные и государственные интересы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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Документы станут бумажками: Политолог о ситуации вокруг легитимности Зеленского
Политолог Михеев: подписанные Зеленским документы станут бумажками
21 мая 2024, 06:14

Законность нахождения Владимира Зеленского на посту руководителя Украины после 21 мая вызывает вопросы даже по украинским законам. Подписанные им с 21 мая документы могут быть оспорены и являются недействительными бумажками. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в беседе с РИА Новости.
«И тогда кто он? Для нас это важно в контексте переговоров. Это не может быть неважно. Потому что любая бумажка, подписанная Зеленским после 21 мая будет абсолютно недействительной, в случае, если кто-то захочет ее оспорить, ее можно будет на гвоздик в сортире повесить», — высказался политолог.
Как считает Михеев, любой человек, который сменил Зеленского на посту, в дальнейшем сможет оспорить действия после окончания срока полномочий. В таком случае гарантий выполнения каких-либо соглашений и результатов переговоров с Зеленским нет, обратил внимание Михеев.


Политолог добавил, что отказ проводить выборы президента в назначенный срок было принято Зеленским под давлением Соединенных Штатов, поскольку так он более удобен.

«В таком статусе у него меньше пресловутой легитимности, меньше свободы действий, у него нет мандата, подтвержденного на выборах, его можно в любой момент заменить на кого угодно. Для них это удобно», — заключил Михеев.
Ранее Зеленский открыто солгал западным СМИ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС по России и Израилю
21 мая 2024, 05:18

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Оценки, которые Соединённые Штаты дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля являются образчиком двойных стандартов и лицемерия. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого опубликовало российское посольство.
«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — сказано в комментарии посла.
Антонов отметил, что в мире ни у кого не должно быть иллюзий по поводу «кощунственной» политики США, которые эксплуатируют правозащитную проблематику с целью «сведения счетов с неугодными странами».

«Видимо, это и есть тот самый «порядок, основанный на правилах», — подытожил дипломат.
Ранее официальный представитель госдепа заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#израиль
#россия
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Зеленский открыто солгал западным СМИ
Зеленский солгал, что ВСУ не наносят удары по территории РФ западным оружием
21 мая 2024, 03:57

Вооруженные силы Украины якобы не совершали атаки по территории РФ западным оружием. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью информагентству Reuters.
«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — утверждает политик.
При этом Украина многократно атаковала не только новые российские регионы и Крым, которые считает своей территорией, но и по Белгородской области.
Согласно информации Минобороны Росси, украинские войска применяют для обстрелов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

В конце января ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза выявила, что судно поразили американской системой Patriot, а именно — двумя ракетами MIM-104A. В мае российское оборонное ведомство несколько раз сообщало о том, над Белгородом были сбиты французские бомбы HAMMER.

Ранее в ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#всу
#минобороны
#вооружения
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В ООН прокомментировали легитимность Зеленского
В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины
21 мая 2024, 02:50

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться для ООН главой республики. С таким заявлением выступил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.
Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ООН считать Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров, Дюжаррик заявил, что Зеленский «остается для нас» главой страны Украина и человеком, с которым генсек общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, через 5 лет со дня церемонии его вступления в должность, которая состяолась 20 мая 2019 года.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на этом основании Зеленский отменил президентские выборы и фактически продолжает оставаться у власти, хотя с точки зрения Конституции, он утратил свои полномочия.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Зеленский не отмоется от звания преступника, даже после своего срока. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Наказание за Газу: В чем обвиняют Нетаньяху, действия МУС, реакция США и России
Нетаньяху «с отвращением» отверг решение МУС, назвав его «новым антисемитизмом»
21 мая 2024, 02:30

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
С целью защиты премьер-министра от уголовного преследования, правительство Израиля экстренно создает специальный штаб. Чем грозит израильскому премьеру МУС, какие ему предъявляют обвинения, оценка МУС в России и США — в материале «Радио 1».

Кого МУС требует арестовать из-за сектора Газа

Прокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест пяти лиц из-за ситуации в секторе Газа: премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года, когда начались боевые действия в Газе.

«Мир был потрясен 7 октября, когда людей вытаскивали из их спален, из их домов, из разных кибуцев в Израиле», — пояснил Хан.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

В чем обвиняют Нетаньяху, обстановка в секторе Газа

МУС выдвигает обвинения высшим должностным лицам Израиля в военных преступлениях, в том числе использовании голода как инструмента для ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и коллективного наказания жителей анклава.

Помимо этого, в списке обвинений указано умышленное причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, истребление, умышленное убийство, нападения на гражданских, преследование как преступление против человечности и «другие бесчеловечные действия».

Французское издание Le Monde отмечает, что в случае принятия решения судьями МУС на выдачу ордера на Нетаньяху, любое из 124 государств — членов МУС будет обязано арестовать премьера, если он появится на их территории. Сам Израиль не подписывал Римский статут о деятельности МУС.

Лидеры ХАМАС обвиняются в убийствах, захвате заложников, пытках, истреблении, изнасилованиях и других актах сексуального насилия, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства пленных.

В мае в Газе обнаружили массовые захоронения. Корреспонденты издания Al Jazeera сообщили, что многие захороненные мирные граждане были найдены со связанными за спиной руками и пулевыми ранениями в головах, ряд жертв, предположительно, был закопан заживо, в том числе дети.
Прокурор МУС требует выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Прокурор МУС требует выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Реакция Израиля

Заявление прокурора МУС спровоцировало волну негодования в Израиле. Советник офиса главы кабмина Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что прокурор МУС Карим Хан «перешел красную черту», «приравняв лидеров государства к террористам».

Гендельман назвал «кровавым наветом» на еврейское государство. Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Хана в «одностороннем подходе», которым он «поощряет террористов по всему миру» и «подрывает судебную систему во всем мире».

Сам Нетаньяху обвинил прокурора МУС в антисемитизме. Израильский премьер убежден, что позиция Хана, который допустил выдачу ордера на его арест, искажает реальность и касается не только премьера и главы Минобороны, а против всего Израиля.

«Как премьер-министр Израиля, я с отвращением отвергаю сравнение демократического Израиля с убийцами ХАМАС, сделанное прокурором Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд», — заявил он в видеообращении в Facebook*.
Также Нетаньяху заявил о неспособности МУС остановить Израиль. По данным портала Ynet, премьер Израиля сказал, что «ЦАХАЛ — самая моральная армия в мире, которая сражается исключительно по нормам международного права».

Что говорят об аресте Нетаньяху в США

США не являются участником Римского статута. Политолог Глеб Кузнецов отмечает, что Вашингтон принял специальный закон, утверждающий, что ни один гражданин Америки или союзник не может быть арестован или задержан по распоряжению МУС.

Власти США отвергают требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считая это возмутительным.

«Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор [МУС Карим Хан] — между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента — никакого», — заявил президент США Джо Байден.
Байден также заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора МУС против израильского руководства. Он добавил, что Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».

Вместе с этим, американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал «постыдным» сравнение Израиля и ХАМАС. Он также напомнил, что США «ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в этом вопросе».

«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху
«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

Критика МУС со стороны России

Россия также не ратифицировала Римский статут. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, что вызвало резкую критику со стороны Москвы.

15 мая постоянный представитель Росии в Совбезе ООН Василий Небензя в ходе выступления заявил, что МУС — «марионеточная инстанция, которая, не скрываясь, обслуживает интересы Запада и не имеет никакого отношения к правосудию». Он напомнил, что за время своего существования МУС представил в ООН 27 докладов, главным содержанием которых стали объяснения, «почему расследование идет неудачно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора МУС ордера на арест Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта фразой «паук, запутавшийся в своей паутине».
«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.
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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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В Польше бездоказательно обвинили Россию в массовых диверсиях в стране
Туск: в Польше девять человек обвинили в диверсиях и саботаже по заказу РФ
21 мая 2024, 01:41

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране 9 человек обвиняются в саботаже и диверсиях, которые якобы были совершены по заказу России. Об этом сообщает телеканал TVN24
«На данный момент у нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — заявил он в интервью телеканалу.
Как утверждает Туск, задержанные являются наемниками, некоторые из них — представители криминального мира. Он добавил, что обвиняемые — граждане Украины, Белоруссии и Польши.

В публикации отмечается, что в настоящее время в стране происходит масштабная операция по искоренению подобного вида угроз.

Ранее стало известно, почему Польша не хочет принимать украинских беженцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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