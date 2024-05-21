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Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий. Их цель заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, лидер киевского режима намерен увеличивать давление на украинцев, чтобы остаться у власти. Он отметил, что благодаря ширме из демократизации власти Украины хотят скрыть свои диктаторские замашки.
Рогов добавил, что Зеленский одержим властью и тем огромным количеством финансовых средств, которые он получает с помощью продолжения боевых действий.
Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
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Рогов добавил, что Зеленский одержим властью и тем огромным количеством финансовых средств, которые он получает с помощью продолжения боевых действий.
Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
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Екатерина Коршунова