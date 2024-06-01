Арестович: у Запада и Китая есть план по прекращению конфликта на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что у Запада и Китая есть план по урегулированию украинского конфликта, приводит его слова издание «Страна».
По его словам, США, Франция, КНР и Россия в секретном порядке обсудили перспективу объявления временного перемирия.
Однако осуществлению этого сценария препятствует позиция президента Украины Владимира Зеленского, который решил остаться на посту главы государства после фактического истечения срока полномочий.
Читайте также:
Арестович*: по итогам президентства Зеленского «все оказалось слито в унитаз»
«Корейский сценарий»: Арестович* раскрыл итог визита Блинкена в Киев
Арестович: ВС России продвигаются с боями южнее Артемовска
* Внесен в список террористов и экстремистов
Анастасия Хохлова