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«Корейский сценарий»: Арестович* раскрыл итог визита Блинкена в Киев

Арестович*: перспектива после визита Блинкена — заморозка по «корейскому сценарию»
17 мая 2024, 14:23

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев очертил перспективы заморозки конфликта по «корейскому сценарию».
«Первое – никакого НАТО и ЕС, второе – заморозка по существующей линии, по «корейскому» варианту», — сказал Алексей Арестович*.
Он отметил, что «это счастье», на которое Киеву «уже можно молиться». Насчет восстановления Украины Арестович* отметил, что каждый транш будет привязан к реформе, от которой пока Киев воздерживается. Однако она необходима.



«Жесточайший контроль всех этих денег, там работать будут западные фирмы, украинцев не подпустят, чтобы не разворовали», — объяснил он.
Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что число дезертиров на Украине достигло 100 тысяч человек. По его словам, большинство украинцев пошли служить в ВСУ добровольно, однако потом сами сбежали. Арестович* отметил, что украинскому руководству так и не удалось сделать из Украины страну, которую хочется защищать.

Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия включила в антироссийские санкции «Восточную стивидорную компанию»
17 мая 2024, 14:54

Фото: iStock/designer491

В пятницу Великобритания расширила свой антироссийский санкционный список, включив в него «Восточную стивидорную компанию», указано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно этому документу, «Восточная стивидорная компания», которая является частью «Глобал Портс», теперь подпадает под заморозку активов и санкции в области трастовых услуг.

Причиной введения ограничительных мер называется предполагаемая связь компании с получением выгоды от правительства России за счёт деятельности в секторе, который является стратегически значимым для этого правительства, а именно, в российском транспортном секторе.

Санкции против «Восточной стивидорной компании» также были введены властями США в феврале, когда заявили о предполагаемой транспортировке боеприпасов из КНДР. Россия отрицает своё участие в военных закупках в Северной Корее.

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Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Путин: мы готовы участвовать в мирных переговорах, но нас не приглашают
17 мая 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Харбине, в ходе своего визита в Китай, что Россия готова к обсуждениям по Украине и всегда была открыта для этой идеи, пишет РБК.
Однако он отметил, что Москву не пригласили на конференцию по урегулированию украинского кризиса, запланированную на лето в Швейцарии.

«Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. Ну не видят, не надо», — отметил российский лидер.
Путин считает, что западные страны решили провести мирную конференцию в связи со стратегическим поражением Украины в зоне военной операции. Президент подчеркнул готовность России участвовать в мирных переговорах, но выразил недоумение по поводу отсутствия приглашения.

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Путин высказался по поводу легитимности Зеленского как президента
Путин: на вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая должен ответить КС Украины
17 мая 2024, 14:18

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности главы Украины Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами страны. Трансляцию речи президента проводит телеканал «Россия 24».
Он заявил, что для России вопрос легитимности президента Украины имеет значение, так как тогда, когда РФ будет подписывать документы с Киевом, они должны быть подписаны рукой легитимного главы.

Владимир Путин пояснил, что оценку законности президенства должен давать Конституционный суд Украины.

Напомним, пятилетний президентский срок Владимира Зеленского истекает в ночь на 21 мая. Однако выборы в стране проводить не намерены, т.к. на Украине объявлено военное положение. Таким образом в стране остро встает вопрос о легитимности действующей власти.

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Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России
Путин: в Киеве видят, что не получается воевать до последнего
17 мая 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

В Киеве видят, что у них не получается нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Они видят, что не получается, до последнего (воевать), может быть, получится, но не получается нанести стратегического поражения России, это видят. Но теперь запищали: давайте срочно конференцию», — сказал президент.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином съел то, что не планировал. По словам главы государства, утка по-пекински была очень вкусной, он не смог удержаться и съел два кусочка. Также Владимир Путин назвал китайскую кухню одной из великих.

Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Венгрия наложила вето на резолюцию СЕ с признанием только «мирного плана» Киева
17 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/oruba

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто объявил о наложении вето со стороны Будапешта на резолюцию Совета Европы. Об этом он написал в Facebook*.
Резолюция предполагала признание только «мирного плана», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, в качестве приемлемого и заслуживающего поддержки, однако для Венгрии такой подход неприемлем, отметил он.

Сийярто добавил, что другие страны также предложили мирные планы, которые не уступают плану Киева, и поэтому была высказана просьба включить их в резолюцию СЕ. Однако большинство отклонило эту идею, что привело к наложению вето Венгрией, чтобы избежать принятия резолюции.

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* принадлежит компании Meta принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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Путин рассказал, как прошел ужин с Си Цзиньпином
Путин назвал китайскую кухню одной из великих
17 мая 2024, 13:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином съел то, что не планировал. Об этом журналист ВГТРК Павел Зарубин написал в своем телеграм-канале.
По словам главы государства, утка по-пекински была очень вкусной, он не смог удержаться и съел два кусочка.
«Честно вам скажу. Там лежали два кусочка, думаю, съем только один. Но не смог удержаться, съел и второй, уж больно было вкусно», — поделился президент.
Также Владимир Путин назвал китайскую кухню одной из великих.

Напомним, российский лидер прибыл в Пекин 15 мая. В состав делегации вошёл практически весь состав обновленного кабинета министров и представители крупного отечественного бизнеса.

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#китай
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Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России
Путин: Белоусов может координировать деятельность Минобороны с ведомствами
17 мая 2024, 13:47

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов является одним из лучших экономистов в стране и способен успешно координировать работу министерства обороны с остальными ведомствами.
Путин подчеркнул, что Белоусов ранее занимал пост министра экономики и был его помощником по экономическим вопросам, а также занимал должность первого заместителя председателя правительства.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне и Герой России Андрей Красов выразил положительное мнение о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова. Он отметил, что знания и опыт Белоусова в настоящее время являются крайне важными.

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#рф
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Стало известно о желании Запада принудить Зеленского пойти на переговоры с РФ
17 мая 2024, 13:25

Запад готовит меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.
Об этом сообщает радиостанция Europe1. Как заявляет издание, западные страны приняли решение о принуждении Украины организовать переговоры с Россией об окончании военных действий.

При этом возникает риск наихудшего для Запада и Киева сценария, например, что русская армия откроет еще один фронт, заявляет радиостанция.

По информации Europe1, западные страны будут стараться убедить Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина получила статус кандидата в ЕС так быстро из-за фактора конфликта на Украине.

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#переговоры
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Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на Фицо
Песков: усиления мер безопасности Путина после покушения на Фицо не планируется
17 мая 2024, 11:58

Фото: сайт Кремля

Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента РФ Владимира Путина на фоне покушения на премьера Словакии Роберта Фицо не вводились. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, меры безопасности на обычном уровне.

Напомним, что Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Бельгийский военкор Элайджа Манье высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть выгодно НАТО и ЕС в связи с его политикой и высказываниями против некоторых позиций Запада.

Ранее Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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