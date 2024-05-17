«Корейский сценарий»: Арестович* раскрыл итог визита Блинкена в Киев

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев очертил перспективы заморозки конфликта по «корейскому сценарию».
«Первое – никакого НАТО и ЕС, второе – заморозка по существующей линии, по «корейскому» варианту», — сказал Алексей Арестович*.Он отметил, что «это счастье», на которое Киеву «уже можно молиться». Насчет восстановления Украины Арестович* отметил, что каждый транш будет привязан к реформе, от которой пока Киев воздерживается. Однако она необходима.
«Жесточайший контроль всех этих денег, там работать будут западные фирмы, украинцев не подпустят, чтобы не разворовали», — объяснил он.Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что число дезертиров на Украине достигло 100 тысяч человек. По его словам, большинство украинцев пошли служить в ВСУ добровольно, однако потом сами сбежали. Арестович* отметил, что украинскому руководству так и не удалось сделать из Украины страну, которую хочется защищать.
Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Дарья Осипова