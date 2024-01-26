Отмечается, что принимая в тот момент действующего американского лидера в аэропорту Борисполя, Кравчук рассказывал ему о красивых украинских девушках и о том, что его всегда готовы встретить на Украине хлебом и солью. Украинский президент также уверял Клинтона в том, что в РФ якобы «мечтают об империи».Примечательно, что документы с данным разговором опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим. При этом представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.Читайте также:Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическимВ ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76В Госдуме заявили, что будут говорить «хоть с чертом» для обмена пленных