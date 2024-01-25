В Госдуме заявили, что будут говорить «хоть с чертом» для обмена пленных

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать «хоть с чертом». Об этом Картаполов сообщил журналистам.
По словам главы комитета Госдумы по обороне, разговор будет происходить с учетом всех реалий, событий и понимания того, «с кем мы имеем дело». Картаполов подчеркнул, что РФ не бросит своих соотечественников ни при каких обстоятельствах.
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно необходимо. Так Песков прокомментировал журналистам слова Зеленского о международном расследовании катастрофы Ил-76.
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Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.
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Екатерина Коршунова