Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

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Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Заседание парламента транслировалось армянскими новостными порталами.
Сообщается, что за принятие соглашения проголосовали 57 парламентариев, против — никто, воздержались 27 человек. По словам вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, часть политиков, представляющих оппозиционную фракцию «Армения», воздержалась от голосования.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае невыполнения Ереваном требований Баку о передаче Азербайджану нескольких приграничных сёл, высок риск начала войны.
Напомним, в 2022 году при участии посредников из РФ, США и Европейского союза стартовали переговоры о заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку. Недавно стороны работали над окончательным проектом этого соглашения.
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Екатерина Коршунова