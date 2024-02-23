Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим», заявил Пашинян

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что в настоящее время мир между Арменией и Азербайджаном не представляется возможным.
В 2022 году при участии посредников из России, США и Евросоюза начались переговоры о заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку. Недавно стороны работали над окончательным проектом этого соглашения.
Армянские премьер отметил, что новая атака на Армению со стороны Азербайджана весьма вероятна.
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«Пока Азербайджан рассматривает Армению как "западный Азербайджан" и учитывая последние враждебные действия, мир в настоящее время невозможен», — сказал Пашинян.
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Артем Кузьмин