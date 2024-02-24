Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Фото: iStock/ffikretow
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что ВС Армении произвели обстрел стрелковым оружием.
При этом Минобороны Армении опровергло эту информацию, заявив, что это, наоборот, азербайджанская армия обстреляла армянские позиции в районе Верин Шоржа.
Напомним, что Армения и Азербайджан уже не в первый раз обвиняют друг друга в обстрелах. Последний подобный случай был 16 февраля. А на следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили меры для стабилизации ситуации в регионе. Также они затронули тему подписания мирного договора. Переговоры состоялись по инициативе Германии.
Читайте также:
Алиев: Азербайджан привержен мирному процессу с Арменией
Азербайджан заявил, что провел военную операцию в ответ на обстрел ВС Армении
Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор
При этом Минобороны Армении опровергло эту информацию, заявив, что это, наоборот, азербайджанская армия обстреляла армянские позиции в районе Верин Шоржа.
Читайте также:
Алиев: Азербайджан привержен мирному процессу с Арменией
Азербайджан заявил, что провел военную операцию в ответ на обстрел ВС Армении
Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор
Анастасия Чинкова