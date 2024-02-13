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Армения сообщила о том, что военные Азербайджана открыли огонь на границе

Минобороны Армении: Азербайджан открыл огонь на границе, имеются раненые
13 февраля 2024, 06:48
Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть раненые. Об этом сообщили 13 февраля в Министерства обороны Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее предложил заключить с Азербайджаном соглашения о взаимном контроле над вооружениями с возможностью подписания конкретных договоров. Согласно предложению, государства смогут заключать отдельные соглашения и осуществлять взаимный контроль за их выполнением. Премьер отметил, что Азербайджан не принимает предложения Армении о снижении напряженности на границе для создания прочной основы для мира.

Армения и Азербайджан опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию многолетнего конфликта. В документе говорится, что стороны проведут взаимный обмен пленными и предпримут шаги по укреплению взаимного доверия. Азербайджан намерен освободить 32 военнослужащих Армении. Ереван вернет азербайджанской стороне двоих пленных.


В заключенном между сторонами договоре говорится, что соглашение может стать историческим моментом, который позволит достичь мира в регионе. Азербайджан заявил, что освободит военных в качестве жеста доброй воли. Армянская сторона отметила, что готова на аналогичные действия из соображений гуманизма.

Помимо этого, Армения сняла свою кандидатуру на проведение Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-29 в пользу Азербайджана. В ответ Баку поддержит кандидатуру Еревана в бюро Конвенции.

Последнее противостояние между Арменией и Азербайджаном произошло в 2023 году.

19 сентября Баку объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Минобороны страны заявило, что намерено достигнуть нескольких целей, одной из которых, стало выведение армянских войск из Карабаха. При этом Армения настаивала, что ее военных нет на территории региона. В результате непродолжительных боевых действий, 30 человек погибли, более 200 получили ранения. Среди убитых и пострадавших были мирные жители.

20 сентября при посредничестве российских миротворцев, огонь в регионе был прекращен.

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#армения
#азербайджан
#стрельба
#граница
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Германия опасается того, что США будут меньше поддерживать Киев
Депутат бундестага Оттен: Германия боится того, что США уменьшат помощь Украине
13 февраля 2024, 05:14

Фото: iStock/Mesut_Dogan

Власти Германии опасаются сокращения военной помощи Украине со стороны США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, поскольку это может вынудить Берлин больше тратить на поддержку Киева. Об этом рассказал «Известиям» депутат бундестага Герольд Оттен.
Рост популярности Дональда Трампа вызывает беспокойство европейских политиков. Победа экс-президента на ноябрьских выборах может привести к росту военных и финансовых расходов для европейских стран, ведь Трамп уже неоднократно намекал на сокращение военной помощи Киеву, если станет президентом.

Под угрозой, кроме того, может оказаться и сотрудничество европейских стран с США в рамках НАТО. Поэтому в Европарламенте призывают ЕС добиваться больших расходов на оборону. Имено по этой причине Париж, Берлин и Варшава решили активизировать работу так называемого «Веймарского треугольника» и вместе взять ответственность за будущее и безопасность Европы.

Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за помощь Украине и мобилизацию стран ЕС. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, Варшава и Берлин должны совместно нарастить производство военной продукции не за 10 или 15 лет, а уже в самые ближайшие месяцы.

Напомним, ранее главным союзником Киева были Соединённые Штаты Америки, однако, в декабре 2023 года Пентагон заявил, что может отправить ВСУ последний транш военной помощи. 8 февраля стало известно, что американский Сенат отклонил законопроект, в котором предлагалось выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов.

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#германия
#сша
#украина
#помощь
#депутаты
#дональд трамп
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Карлсон: Украина не сможет победить Россию, даже если Запад будет помогать ей
Журналист Карлсон считает, что Украине не победить РФ даже при помощи Запада
13 февраля 2024, 03:54

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Киев даже с многомиллиардной помощью западных стран не сможет одержать победу в военном конфликте с Россией, заявил американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
«Украинские военные не смогут вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. У Украины нет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США», — отметил Карлсон в своём видеообращении.

Основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network добавил, что население России на 100 миллионов больше, чем у Украины, в то время как ряды ВСУ продолжают неумолимо редеть.

Карлсон предупреждает о возможной эскалации конфликта и деградации западной экономики в США и Германии при дальнейшей поддержке Киева.

Ранее на Всемирном правительственном саммите в Дубае журналист заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине и «выйти из этой войны».

Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ. В ходе разговора с журналистом Путин заявил, что Москва хочет разрешить конфликт с Киевом путём переговоров. Около года переговоры между Россией и Украиной уже состоялись, однако, Соединённые Штаты вынудили Киев продолжить вооружённый конфликт с Москвой.

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#украина
#россия
#журналисты
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Россия готова открыть новые посольства сразу в нескольких странах Африки
МИД: У России будут посольства в Экваториальной Гвинее и других странах Африки
13 февраля 2024, 03:06

Фото: iStock/Ilya_Burov

Россия готовит открытие своих дипломатических представительств в нескольких странах Африки. Об этом 12 февраля в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал глава департамента Африки Министерства иностранныхз дел РФ Всеволод Ткаченко.
Уже открыто посольство в Буркина-Фасо, скоро заработает диппредставительство в Экваториальной Гвинее. На очереди открытие еще нескольких «точек», информация будет предоставлена по мере готовности.

Ткаченко напомнил, что Расширение российского дипломатического присутствия на Африканском континенте было поставлено руководством страны по итогам саммита «Россия — Африка», прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге.

Многие на африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи африканскому континенту в области образования и, в частности, в развитии кадров. Об этом заявлял ранее бывший президент ЮАР Табо Мбеки.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин сообщал, что сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях. Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень.

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#россия
#посольство
#африка
#мид рф
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Зеленский может поехать в новое турне по Европе за гарантиями безопасности
Bloomberg: Зеленский может посетить Париж и Берлин ради гарантий для Украины
13 февраля 2024, 02:40

Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить столицы ЕС в связи с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая состоится на этой неделе. Как сообщает агентство Bloomberg, речь как минимум может идти о Париже и Берлине, однако пока официального подтверждения этой информации нет.
«Ожидается, что украинский лидер примет участие в ежегодной конференции в Мюнхене, которая пройдет с четверга по воскресенье (с 15 по 18 февраля)», — отметили высокопоставленные собеседники агентства. Один из них отметил, что в ходе визитов Зеленский, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

При этом, по информации инсайдеров, также обсуждаются и встречи президента Украины в Лондоне, хотя команда Зеленского в первую очередь на тех странах, которые еще не подписали с киевским режимом соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее сообщалось, что заключенный в середине января договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева. Автор Ева Оттенберг отмечает, что такой поступок со стороны Великобритании отдалил момент начала мирных переговоров по урегулированию противостояния.

Напомним, гарантии безопасности для украинской стороны могут быть оформлены в качестве двусторонних соглашений с Францией, Германией, США и другими государствами. Однако далеко не все страны готовы оказывать Киеву регулярную финансовую поддержку.

Германия и Украина рассматривают возможность заключения договора о двусторонних гарантиях в сфере безопасности. Договор может быть подписан 16 февраля в рамках предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что проект соглашения уже разработан.

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#украина
#франция
#германия
#безопасность
#поездки
#владимир зеленский
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Польша и Германия должны возглавить процесс укрепления обороны Евросоюза
ТАСС: Дональд Туск заявил. что Варшава и Берлин ответственны за помощь Украине
13 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/andriano_cz

Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за помощь Украине и мобилизацию стран ЕС. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Вопрос ядерной угрозы не является абстракцией. Нужно очень серьезно относиться ко всем проектам, которые помогли бы усилить нашу обороноспособность в этом аспекте <...> Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за продолжение помощи Украине и за мобилизацию стран Европейского Союза с целью увеличения оборонного потенциала ЕС», — заявил Туск (цитата по ТАСС).

По его словам, Варшава и Берлин должны совместно нарастить производство военной продукции не за 10 или 15 лет, а уже в самые ближайшие месяцы.

Германия, Польша и Нидерланды намерены улучшить рамочные условия для свободной переброски войск НАТО на восточный фланг альянса. С этой целью представители трёх указанных государств подписали соглашение о создании так называемого модельного коридора. Этот договор устранит бюрократические препятствия и будет способствовать быстрому трансграничному передвижению войск к восточным рубежам Североатлантического альянса.

Страны НАТО на востоке должны увеличить свой потенциал для противодействия России за три года, а Польша не исключает начало вооружённого конфликта с Россией, заявил ранее вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он добавил, что Варшава уже давно начала наращивать и улучшать свой военный потенциал: сейчас в польской армии проводится аудит, восполняется дефицит оружия, а также необходимой военным экипировки.

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#польша
#германия
#украина
#оборона
#евросоюз
#помощь
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Во Франции якобы раскрыли сеть по распространению российской пропаганды
Vignum: Франция нашла сеть из 193 сайтов, якобы распространяющих пропаганду РФ
13 февраля 2024, 00:34

Фото: iStock/SimonLucas

Франция обнаружила сеть из 193 сайтов, распространяющих российскую пропаганду в странах Запада. Об этом стало известно из информации французского правительственного агентства Vignum, которое отвечает за защиту от иностранного цифрового вмешательства.
По данным агентства, данная сеть, которую назвали Portal Kombat, публикует материалы, оправдывающие специальную военную операцию России на Украине и дискредитирующие украинское руководство. При этом, если вначале входящие в неё сайты публиковали информацию из населенных пунктов России и Украины, то после начала СВО переориентировались на страны Запада.

Эксперты Vignum отметили, что сайты Portal Kombat не создают никакого собственного контента, а распространяют публикации из трех типов источников: соцсетей российских или пророссийских деятелей, а также российских информационных агентств и органов власти.

Ранее президент РФ Владимир Путин во всколыхнувшем весь мир интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что США трудно победить в войне пропаганды, потому что они контролируют все мировые СМИ. По мнению главы российского государства, все «страшилки» о грядущей ядерной войне России и Запада нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.

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#франция
#россия
#сайт
#интернет
#политика
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Минюст России добавил ещё три иностранных организации в список нежелательных
Минюст РФ признал нежелательными организации из Великобритании, Чехии и ФРГ
12 февраля 2024, 23:08

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Минюст России внес две иностранные правозащитные организации — британскую Article 19 и немецкую Russian Election Monitor — в реестр нежелательных. Также в этом списке оказалось издание Mnenie media z.s. из Чехии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
В Госдуме разработали поправки о возможности признания нежелательными государственные и международные организации, а не только неправительственные компании. Об этом сообщил глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарёв.

По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России. Согласно нынешнему законодательству, признавать такие организации нежелательными нельзя. Но, чтобы бороться с такой деятельностью, было решено внести изменения, которые затронут Уголовный кодекс и Кодекс по административным нарушениям РФ.

При этом нововведения не коснутся международных организаций, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.

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#минюст рф
#великобритания
#германия
#чехия
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В МИД РФ объяснили, почему в Германии так яро поддерживают Зеленского
Захарова: Режим Зеленского поддерживают потомки нацистов в Германии
12 февраля 2024, 22:07

Фото: Сайт МИД РФ

У власти в Германии находятся потомки нацистов, которые и поддерживают режим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — написала спикер российского министерства иностранных дел.

Таким образом Мария Захарова прокомментировала публикацию из немецкого журнала, в которой сообщается, что дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок являлся офицером вермахта во времена Второй мировой войны. Он работал инженером в сфере противовоздушной обороны.

Захарова подчеркнула, что с момента публикации прошло уже несколько дней, а Бербок так и не дала комментариев на этот счёт.

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#мария захарова
#владимир зеленский
#германия
#нацизм
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«Сумасшествие»: Маск высказался о проекте, запрещающем главе США прекратить помощь ВСУ
Маск заявил, что невозможность главы США прекратить помощь Киеву — сумасшествие
12 февраля 2024, 21:55

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский миллиардер Илон Маск высказался о законопроекте, который запрещает президенту США прекратить спонсирование Украины, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее сенатор Джей Ди Вэнс попытался заблокировать законопроект, заявив, что он делает доступными 60 миллиардов долларов помощи Киеву до октября 2025 года. Он заявил, что таким образом можно будет не переживать за возвращение на пост американского президента Дональда Трампа. Если он одержит победу на выборах, то встанет во главу Белого дома в январе 2025 года. Блокировка украинской помощи, в этом случае, будет считаться нарушением американского законодательства, и может стать объективным основанием для импичмента Трампа.

«Это сумасшествие», — написал Маск, в ответ на рассуждение об этом законопроекте Вэнса.

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#илон маск
#дональд трамп
#сша
#украина
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