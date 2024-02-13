Армения сообщила о том, что военные Азербайджана открыли огонь на границе

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Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть раненые. Об этом сообщили 13 февраля в Министерства обороны Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее предложил заключить с Азербайджаном соглашения о взаимном контроле над вооружениями с возможностью подписания конкретных договоров. Согласно предложению, государства смогут заключать отдельные соглашения и осуществлять взаимный контроль за их выполнением. Премьер отметил, что Азербайджан не принимает предложения Армении о снижении напряженности на границе для создания прочной основы для мира.
Армения и Азербайджан опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию многолетнего конфликта. В документе говорится, что стороны проведут взаимный обмен пленными и предпримут шаги по укреплению взаимного доверия. Азербайджан намерен освободить 32 военнослужащих Армении. Ереван вернет азербайджанской стороне двоих пленных.
В заключенном между сторонами договоре говорится, что соглашение может стать историческим моментом, который позволит достичь мира в регионе. Азербайджан заявил, что освободит военных в качестве жеста доброй воли. Армянская сторона отметила, что готова на аналогичные действия из соображений гуманизма.
Помимо этого, Армения сняла свою кандидатуру на проведение Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-29 в пользу Азербайджана. В ответ Баку поддержит кандидатуру Еревана в бюро Конвенции.
Последнее противостояние между Арменией и Азербайджаном произошло в 2023 году.
19 сентября Баку объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Минобороны страны заявило, что намерено достигнуть нескольких целей, одной из которых, стало выведение армянских войск из Карабаха. При этом Армения настаивала, что ее военных нет на территории региона. В результате непродолжительных боевых действий, 30 человек погибли, более 200 получили ранения. Среди убитых и пострадавших были мирные жители.
20 сентября при посредничестве российских миротворцев, огонь в регионе был прекращен.
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Азербайджан и Армения заявили о договорённости по обмену пленными
Армения и Азербайджан опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию многолетнего конфликта. В документе говорится, что стороны проведут взаимный обмен пленными и предпримут шаги по укреплению взаимного доверия. Азербайджан намерен освободить 32 военнослужащих Армении. Ереван вернет азербайджанской стороне двоих пленных.
Помимо этого, Армения сняла свою кандидатуру на проведение Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-29 в пользу Азербайджана. В ответ Баку поддержит кандидатуру Еревана в бюро Конвенции.
Последнее противостояние между Арменией и Азербайджаном произошло в 2023 году.
19 сентября Баку объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Минобороны страны заявило, что намерено достигнуть нескольких целей, одной из которых, стало выведение армянских войск из Карабаха. При этом Армения настаивала, что ее военных нет на территории региона. В результате непродолжительных боевых действий, 30 человек погибли, более 200 получили ранения. Среди убитых и пострадавших были мирные жители.
20 сентября при посредничестве российских миротворцев, огонь в регионе был прекращен.
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Азербайджан и Армения заявили о договорённости по обмену пленными
Артем Путинцев