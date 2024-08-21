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Армяне забросали овощами посольство Белоруссии в Ереване после слов Лукашенко

21 августа 2024, 16:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после заявления Александра Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Протестующие потребовали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией и объявить белорусского посла персоной нон грата, чтобы он в течение трёх дней покинул Армению, передаёт телеграм-канал «ПУТИН в Telegram».

Причиной недовольства стало интервью Лукашенко, в котором он заявил, что Армения никому на Западе не нужна и «там о ней скоро забудут».



Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению!» — сказал президент Белоруссии.

Тем самым он намекнул на пример Афганистана, который был покинут, по сути предан, американскими партнёрами. Лукашенко также посоветовал Армении развивать собственную экономику, считаясь с интересами своей страны, а не оглядываться на западных союзников.

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#лукашенко
Депутат Журавлёв: Римский статут МУС — репрессивная структура
21 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/Zolnierek

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Римский статут МУС является репрессивной структурой Запада, направленной в данный момент на антироссийскую политику.
Он также обратил внимание на то, что хотя изначально планировалось, что этот документ будет распространятся по всему миру, в итоге его подписали лишь некоторые страны, в число которых не входят крупнейшие мировые державы такие, как Россия, Китай, Индия, США.

«МУС активно преследовал политиков, которые были неугодны Западу, таких как президент Югославии Милошевич или африканские лидеры, а когда речь заходила о том, что творят армии Америки или Европы, немедленно прятал голову в кусты. Это такая же репрессивная структура Запада, как ОБСЕ или ПАСЕ, настроенная исключительно антироссийски», — высказал своё мнение в беседе с RT Журавлёв.

До этого сообщалось, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили открытую поддержку властями Украины международного терроризма. Так, здесь речь идёт о регионе Сахеля. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, государства направили соответствующее письмо нынешнему председателю Совета Безопасности ООН Сьерра-Леоне.

Ранее Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине.

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В Швейцарии приняли новые меры в рамках 14-го пакета санкций против РФ
21 августа 2024, 16:52

Фото: istockphoto / william87

Швейцария ввела новые ограничения в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщается на правительственном сайте страны. Об этом сообщили в ТАСС.
«Согласно информации, опубликованной 21 августа 2024 года, Федеральный совет принял решение присоединиться к дополнительным мерам, предусмотренным 14-м пакетом санкций ЕС против России. Эти изменения вступят в силу 27 августа того же года», — передали в ведомстве.

Напомним, что ранее, 9 июля, Швейцария уже присоединилась к последнему пакету европейских санкций против России.

В список были внесены 69 физических лиц и 47 организаций.

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Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова
Захарова: Запад санкционировал вторжение Украины на территорию России
21 августа 2024, 15:56

Фото: сайт МИД РФ

Западные страны санкционировали вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 21 августа.
«Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано», – сказала Захарова NEWS.ru.
Ранее об участии американской ЧВК в нападении на Курскую область высказался депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Политик подчеркивает, что Вашингтон интегрировал своих солдат в украинскую армию и проводит военный эксперимент по эффективности своих действий. То есть США полностью вовлечены в конфликт на Украине.

Также об участии солдат НАТО в нападении на Курскую область сообщал Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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#чвк
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Президент Киргизии убрал мусор в горах в назидание согражданам
21 августа 2024, 15:38

Фото: iStockHStocks

Президент Киргизии Садыр Жапаров собрал мусор во время прогулки в горах, чтобы вдохновить граждан страны заботиться о природе и сохранять её чистоту для будущих поколений. Соответствующее видео он опубликовал в своих социальных сетях, пишет ТАСС.
«Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе, будем примером друг для друга», — написал президент.

Садыр Жапаров — родился 6 декабря 1968 года в селе Кен Суу Кара-Кульджинского района Ошской области Киргизской ССР. 10 января 2021 года в Киргизии прошли досрочные выборы президента. На них победил Садыр Жапаров, набравший 79,2% голосов избирателей. До этого он занимал пост премьер-министра страны.

До этого президент Киргыстана Садыр Жапаров призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны и давать объективную оценку процессам, которые происходят в государстве.

Ранее стало известно, что Киргизия планирует вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». Глава МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что власти пытаются соблюдать антироссийские санкции, но не всегда могут их отследить.

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Атака хакеров стала причиной сбоя Telegram и WhatsApp России
Сбой в работе Telegram и WhatsApp в России связали с DDoS-атакой на операторов
21 августа 2024, 15:37

Фото: istock / Urupong

Причиной массового сбоя в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в России 21 августа с 14:00, а также неполадок на других сервисах стала DDoS-атака на операторов связи, сообщает Роспотребнадзор.
«Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 МСК атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», – сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУЦ ССОП) Роскомнадзора.
Сообщения о масштабном сбое начали поступать с 14:00. Тогда у некоторых пользователей мессенджеры функционировали только при подключении с VPN. Массовые отключения фиксировались у Ростелекома, Билайна, МТС, Tele2 и других крупных операторов.

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На Украине ратифицировали Римский статус МУС
Железняк: депутаты Рады проголосовали за ратификацию Римского статута на Украине
21 августа 2024, 14:40

Фото: istock/krblokhin

Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. По его словам, «за» высказался 281 депутат из 328.
«Парламент поддержал ратификацию Римского статута», — написал Железняк.
Стоит отметить, что юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых в общей сумме живет больше половины населения Земли. Среди них — Россия, США, Китай, Индия, Турция и другие. Сам Римский статут подписали 137 стран, но ратифицировали его лишь 124 государства.

Ранее глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не будет исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС), выданный в отношении президента России Владимира Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.

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#рим
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Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута
21 августа 2024, 14:06

Фото: istockphoto/DmyTo

В среду, 21 августа, депутаты Верховной рады поддержали ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Однако с поправкой, которая ограждает украинцев от преследования за военные преступления.
Об этом в своём телеграм-канале написала депутат украинского парламента Ирина Геращенко. По её словам, ратификация Римского статута является для Киева одним из важнейших условий на пути к вступлению в Евросоюз, но украинские власти «тянули с этим вопросом» из-за опасений, что МУС может привлечь к ответственности граждан Украины в условиях войны.

Киев подписал этот статут еще в 2000 году, но он до сих пор не был введен в действие. В случае ратификации Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности. В Раде за ратификацию был отдан 281 голос.

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#верховная рада
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МИД КНР: США являются главным источником ядерной угрозы
21 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Gerasimov174

Министерство иностранных дел Китая считает США главным источником ядерной угрозы и стратегических рисков в мире, сообщили в ТАСС.
«Соединённые Штаты, имея самый мощный ядерный арсенал, продолжают придерживаться политики ядерного сдерживания, основанной на возможности первого применения. Они вкладывают в развитие своей ядерной триады и адаптируют стратегии сдерживания к другим странам», – заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин призвала президента США ответственно подойти к ядерному разоружению и сократить арсенал, прекратить расширение мер ядерного сдерживания и создание альянсов. Иначе это может нарушить глобальную и региональную стабильность.

Ранее кандидат в президенты США Трамп опасался, что Китай превзойдет США по количеству ядерного оружия. Генсек НАТО Столтенберг прогнозировал, что к 2035 году у Китая будет 1500 ракет, способных достичь Европы и США.

Представитель посольства КНР в США заявил, что США, несмотря на самый мощный и современный ядерный арсенал, подрывают режим нераспространения ядерного оружия.

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Пропавшая в Дагестане спортсменка могла быть похищена с целью замужества
21 августа 2024, 10:51

Фото: istockphoto/blinow61

Пропавшую в Дагестане Анну Цорматову могли похитить, чтобы затем насильно выдать замуж. Возможно, неизвестные держат молодую спортсменку взаперти.
Такой версией в разговоре с РЕН ТВ поделилась мать девушки Диана Цорматова. Она также отметила, что следователи, занимающиеся этим делом, никогда не рассматривали вариант суицида девушки. По словам матери, одной из версий исчезновения Анны является несчастный случай. Семья пропавшей объявила о вознаграждении в размере миллиона рублей за сведения о местонахождении пропавшей.

22-летняя спортсменка исчезала после того, как впервые в своей карьере потерпела поражение на соревнованиях в Дагестане. Она вышла из Дворца спорта им. А. Алиева в Каспийске и пропала.

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