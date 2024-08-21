Армяне забросали овощами посольство Белоруссии в Ереване после слов Лукашенко

Фото: сайт Кремля
Недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после заявления Александра Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Протестующие потребовали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией и объявить белорусского посла персоной нон грата, чтобы он в течение трёх дней покинул Армению, передаёт телеграм-канал «ПУТИН в Telegram».
Причиной недовольства стало интервью Лукашенко, в котором он заявил, что Армения никому на Западе не нужна и «там о ней скоро забудут».
Тем самым он намекнул на пример Афганистана, который был покинут, по сути предан, американскими партнёрами. Лукашенко также посоветовал Армении развивать собственную экономику, считаясь с интересами своей страны, а не оглядываться на западных союзников.
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Причиной недовольства стало интервью Лукашенко, в котором он заявил, что Армения никому на Западе не нужна и «там о ней скоро забудут».
Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению!» — сказал президент Белоруссии.
Тем самым он намекнул на пример Афганистана, который был покинут, по сути предан, американскими партнёрами. Лукашенко также посоветовал Армении развивать собственную экономику, считаясь с интересами своей страны, а не оглядываться на западных союзников.
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Александр Бойцов