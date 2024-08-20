«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военнослужащие, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, осознавая обреченность своего плана. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия», полная версия которого была показана на белорусском телеканале «Беларусь 1».
«Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили домой и прощались с родственниками. Те, кто шли на Курск, попрощались с родными. Зачем вы бросаете этих людей? Они же гибнут бесполезно, понимая бесперспективность», — сказал Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что более 70 процентов украинцев ненавидят Зеленского, потому что он «обещал одно, а делает другое». По словам Лукашенко, для нападения на Курскую область Киев собрал наиболее подготовленных бойцов со всей линии фронта, однако он уверен, что российские военные «снесут» украинские подразделения.
«Встает вопрос: зачем украинцы туда зашли? Чтобы похоронить своих лучших бойцов?» — добавил Лукашенко.Напомним, что 6 августа в 5:30 утра украинские подразделения перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ на 19 августа, украинские войска потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.
Президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели России будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.
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Елена Перлова