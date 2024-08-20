Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского его окружением

Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского его окружением

Лукашенко: Буданов* может послать кого-то для ликвидации Зеленского
20 августа 2024, 04:47
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в будущем окружение Владимира Зеленского может предпринять попытку физического устранения украинского лидера, назвав его предателем украинского народа. Об этом Лукашенко заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Беларусь-1».
«Не исключаю, что Кирилл Буданов*, глава ГУР Минобороны Украины, может послать кого-то для ликвидации Зеленского как предателя. Это вполне возможный сценарий», — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер также предупредил Зеленского о возможной перемене отношения США к Украине после смены власти в Вашингтоне. Лукашенко подчеркнул, что будущие американские руководители могут дистанцироваться от Украины, заявляя, что не имеют отношения к текущим событиям.



Кроме того, Лукашенко выразил сомнение в способности Зеленского адекватно оценивать ситуацию и упрекнул его в приверженности материальным благам, что, по мнению Лукашенко, сделает Зеленского предателем в глазах украинского народа.

Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Читайте также:

«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Лукашенко: украинки на Западе зарабатывают проституцией

«Украинцы поймут и к нам придут»: Лукашенко рассказал, когда восстановятся отношения
#сша
#отношения
#сценарий
#лидер
#минобороны
#лукашенко
Лукашенко: украинки на Западе зарабатывают проституцией
Лукашенко: украински вынуждены заниматься проституцией на Западе
20 августа 2024, 03:20

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что украинские женщины на Западе вынуждены заниматься проституцией, а украинские мужчины используются как пушечное мясо.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия».Лукашенко отметил, что большинство украинцев осознают, что они не нужны на Западе и скоро будут вместе с белорусами и русскими. По его словам, около 70% украинцев «ненавидит Зеленского», который кормит их пустыми обещаниями.

«Они (украинские женщины) просто проституцией там (на Западе) зарабатывают. А мужиков будут использовать, как захотят. Вот захотели бросить опять на фронт», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также выразил мнение, что украинские солдаты осознают бесперспективность своего положения и часто прощаются с родственниками перед отправкой на фронт. Он добавил, что украинцы понимают, что их жизни жертвуют впустую, и задался вопросом, почему руководство Украины бросает своих людей на гибель.

Читайте также:

«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область

«Украинцы поймут и к нам придут»: Лукашенко рассказал, когда восстановятся отношения

Украина снова просит миллиарды у Запада и Европы
#россия
#гибель
#женщины
#мнение
#интервью
#лидер
#солдаты
#всу
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп захотел предложить Илону Маску место в президентском кабинете
Reuters: Трамп предложит Маску место в своей администрации при победе на выборах
20 августа 2024, 02:21

Фото: Сайт Кремля

Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.
По информации агентства, Трамп заявил, что готов предложить Маску либо позицию в президентском кабинете, либо роль консультанта, если тот согласится. Прямая цитата из интервью не приводится.

В интервью Трамп также жестко раскритиковал компанию Google, обвиняя её в нарушении антимонопольного законодательства. Он заявил, что компания действует как монополист на рынке интернет-поисковиков и что ей "придется заплатить высокую цену". При этом Трамп воздержался от комментариев относительно возможности принудительного разделения Google.

Ранее Илон Маск выразил поддержку Трампу в президентской гонке, проведя с ним интервью на платформе X. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп официально выдвинут от Республиканской партии, а действующая вице-президент Камала Харрис ещё предстоит получить формальную номинацию от демократов на предстоящей конвенции в Чикаго.

Читайте также:

Стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий

Трамп рассказал Маску об отношениях с Путиным и военных возможностях Украины

Трамп рассказал, какие у него были отношения с Путиным
#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Украинцы поймут и к нам придут»: Лукашенко рассказал, когда восстановятся отношения
Лукашенко: отношения с Украиной восстановятся, когда украинцы поймут, что их использовали
20 августа 2024, 01:29

Фото: Сайт Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отношения между Беларусью и Украиной обязательно восстановятся после урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия», сообщает БелТА.
Лукашенко выразил уверенность, что белорусский народ всегда был надежным, и подчеркнул, что Беларусь даже в трудные времена сохраняла свои принципы, сравнивая свою страну с Брестской крепостью. Он также отметил, что конфликт с Украиной неизбежно завершится, и отношения между странами будут возрождены на новой основе.

«Неужели мы не восстановим наши добрые отношения? Восстановим!» — заявил Лукашенко.
По его мнению, восстановление произойдет, когда украинцы осознают, что их просто использовали и бросили. Он выразил уверенность, что украинцы поймут истинное положение дел и вернутся к добрым отношениям с Беларусью.

Президент также подчеркнул, что никто на Западе не ждет украинцев, и что Вашингтон ведет свою политику, поощряя конфликт в Украине.

Напиши новость:

«Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных

Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском

«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область
#конфликт
#президент
#отношения
#всу
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наемники из США подтвердили свое нападение на Курскую область
Американская ЧВК подтвердила участие в нападении на Курскую область
20 августа 2024, 01:17

Фото: istock/Im Yeongsik

Американская частная военная компания Forward Observation Group («Передовая наблюдательная группа») подтвердила свое участие в нападении на Курскую область. Об этом сообщает RT, обнаружившая фотографии наемников в зарубежной социальной сети.
На странице ЧВК был опубликован снимок, на котором трое военных позируют на фоне броневика HMMWV. В центре группы находится Деррик Бейлс, основатель частной военной компании. В геолокации снимка указана Курская область.

Ранее сообщалось о захвате в плен 15 наемников в Курской области. Мирные жители также неоднократно заявляли, что сталкивались с иностранными военными на территории региона. Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки украинская армия потеряла до 1935 человек, а российские силы ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.

Читайте также:

«Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных

Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском

«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область
#армия
#город
#жители
#человек
#компании
#всу
#лукашенко
#чвк
#курская область
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина снова просит миллиарды у Запада и Европы
Шмыгаль просит у союзников $38 млрд для Украины в 2025 году
19 августа 2024, 23:11

Фото: сайт НАТО

Украинскому правительству в 2025 году потребуется не менее $38 млрд от зарубежных союзников. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 19 августа.
По мнению украинского премьера, эта сумма является минимальной, чтобы покрыть финансовые нужды страны в следующем году. Таким образом, через мессенджер, Шмыгаль призвал союзников продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.

Ранее Германия заявила, что урезает финансирование на военную помощь Украине. Одновременно глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил запад в замедлении поставок оружия, что мешает ВСУ наносить удары по России.

Несмотря на помощь Запада и Европы, эксперты продолжают фиксировать бедственного положение ВСУ.

Читайте также:

Киев получил от Берлина еще один ЗРК и артиллерийские боеприпасы

В США назвали потери ВСУ в Курской области

Лавров: Зеленскому ищут замену и сливают его в западных СМИ
#сша
#помощь
#финансирование
#страны
#эксперты
#владимир зеленский
#всу
#запад
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москва выразила Турции позицию по переговорам с Украиной
Москва заявила послу Турции о неприемлемости «бюргенштокского процесса» по Киеву
19 августа 2024, 22:43

Фото: Официальная страница МИД РФ

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции призвал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике стран коллективного Запада в отношении Украины.
«Главе турецкой дипмиссии подтверждена неизменная позиция Москвы о категорической неприемлемости «бюргенштокского процесса», направленного на сколачивание антироссийской коалиции», – сообщает МИД.

Министерство официально заявило Турции, что о переговорах с Киевом и перспективах урегулирования не может идти речи. По итогу встречи договорились о дальнейшем развитии конструктивных отношений между Россией и Турцией.

Ранее глава МИД Сергей Лавров опроверг слухи о переговорах Москвы и Киева через Катар и Турцию.

Читайте также:

«Пешки» американского империализма: Турция раскрыла, за что РФ борется в Чёрном море

Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: «На воре шапка сгорела»

МИД: Россия ввела санкции против консалтинговых агентств Британии
#россия
#мид
#турция
#всу
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский обвинил западных союзников в замедлении оружейных поставок
Зеленский: промедление Запада с дальнобойными вооружениями мешает Украине
19 августа 2024, 21:46

Промедление западных союзников Киева с разрешением использовать дальнобойные вооружения для ударов по территориям РФ мешает украинской стороне, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Решение по дальнобойности — сейчас это ключевое защитное решение», — считает украинский политик.

Зеленский призвал Запад поскорее разрешить Украине бить переданными вооружениями вглубь российских территорий.

До этого сообщалось, что руководитель МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разрешил киевской власти пользоваться переданным оружием для ударов по РФ.

Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе. Эксперты отмечают бедственное положение ВСУ, несмотря на помощь со стороны Запада.

Читайте также:

Индия не будет посредником между РФ и Украиной

Лавров: Зеленскому ищут замену и сливают его в западных СМИ

Захарова: СМИ Запада скрывают преступления киевского режима под Курском
#мир
#украина
#владимир зеленский
#оружие
#сша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индия не будет посредником между РФ и Украиной
Hindustan Times: Индия не будет посредником между Россией и Украиной
19 августа 2024, 21:11

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Индийская сторона не может стать прямым посредником между Россией и Украиной, однако может оказать помощь в передаче сообщений между двумя государствами, пишет издание Hindustan Times, ссылаясь на источники.
«Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что индийский премьер-министр Нарендра Моди нанесет официальный визит в Польшу и на Украину в период с 21 по 23 августа.

Уточнялось, что Польшу Моди посетит впервые за 40 лет, о визите на Украину подробностей не приводилось.

Читайте также:

Лавров: Зеленскому ищут замену и сливают его в западных СМИ

«Я не заметил»: Итальянский журналист объяснил кадры ВСУ с нацистской символикой

Захарова: СМИ Запада скрывают преступления киевского режима под Курском
#россия
#украина
#индия
#мир
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: Зеленскому ищут замену и сливают его в западных СМИ
Лавров: Запад ищет замену Зеленскому и создает ему образ неудачника в СМИ
19 августа 2024, 20:50

Запад ищет замену президенту Украины Зеленскому и создает для него образ неудачника в немецких и американских СМИ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 августа.
«Это говорит о растущем отчаянии Запада, неспособности Зеленского выполнить отведённую ему миссию и о том, что украинские руководители в отчаянном положении», – отметил Лавров.

Ранее глава МИД опроверг слухи о подготовке переговоров России и Украины при посредничестве Катара. Лавров отдельно подчеркнул, что после атаки на Курскую область переговоры с Украиной невозможны.

Читайте также:

«Я не заметил»: Итальянский журналист объяснил кадры ВСУ с нацистской символикой

Захарова: СМИ Запада скрывают преступления киевского режима под Курском

В Германии заявили о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе
#мид
#сми
#кадры
#всу
#лавров
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф