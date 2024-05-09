Армянская оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте

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После того, как премьер-министр Никол Пашинян не отреагировал на требование об отставке, оппозиция в Армении объявила о запуске процедуры импичмента в парламенте, передает ТАСС.
Об этом заявил лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт в ходе многотысячного митинга на площади Республики. Он также сообщил о проведении консультаций с парламентскими фракциями и планировании акций гражданского неповиновения.
Ранее архиепископ Баграт дал час премьер-министру Пашиняну на уход в отставку во время многотысячного митинга в Ереване. Однако Пашинян не отреагировал на ультиматум. Трансляцию акции оппозиции в реальном времени осуществляли местные новостные порталы.
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