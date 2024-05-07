Пашинян заявил о прекращении действия трехстороннего заявления 2020 года

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что трёхстороннее заявление глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года больше не действует. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Речь идёт о документе, которым три стороны сообщали о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
По словам Пашиняна, ни один из пунктов этого заявления в настоящее время не работает. Он привёл в пример пункт №9, который, создаётся впечатление, гласит о создании связи между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой. Однако на деле это не так, поскольку пункт говорит о деблокировании экономических коммуникаций.
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Анастасия Чинкова