Пашинян высказался о встрече с Путиным и другими российскими коллегами

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» заявил, что надеется на контакты Пашиняна и президента России Владимира Путина, в ходе которых можно будет обсудить армяно-российские отношения без вмешательства западных недоброжелателей.
Пашинян заявил, что встреча с российским главой и иными представителями власти будет, поскольку нет планов не встречаться. Однако в данный момент неизвестно, когда это произойдёт.
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Анастасия Чинкова