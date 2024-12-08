Асад пытается остановить повстанцев с помощью США

Башар Асад (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Президент Сирии Башар Асад предпринимает косвенные попытки предложить избранному президенту США Дональду Трампу заключить сделку для урегулирования ситуации в стране. Об этом пишет Bloomberg.
Как отметили в издании, такие действия Асада объясняются продвижением повстанческих сил в Сирии. Среди предложенных вариантов значится то, что политик продолжит контролировать часть страны, где еще действует сирийская армия. При этом в случае дальнейшего продвижения повстанцев Асаду дадут безопасно уйти в изгнание.
К тому же Асад через ОАЭ предложил США использовать свое влияние для остановки боевых действий. В обмен он пообещал прекратить сотрудничество Сирии с Ираном.
Следом Асад направил свое внимание на Венгрию, а именно на ее президента Виктора Орбана, через которого он пытается наладить контакт со Штатами. Как пишут в Bloomberg, политик направил в Венгрию сирийского христианского патриарха Игнатия Афрема II, чтобы тот рассказал об угрозе для христианского населения в случае прихода к власти исламистов.
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К тому же Асад через ОАЭ предложил США использовать свое влияние для остановки боевых действий. В обмен он пообещал прекратить сотрудничество Сирии с Ираном.
Следом Асад направил свое внимание на Венгрию, а именно на ее президента Виктора Орбана, через которого он пытается наладить контакт со Штатами. Как пишут в Bloomberg, политик направил в Венгрию сирийского христианского патриарха Игнатия Афрема II, чтобы тот рассказал об угрозе для христианского населения в случае прихода к власти исламистов.
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Иван Мусатов